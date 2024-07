Triumph lance la Street Triple 765 R compatible A2

Le moteur trois cylindres de 765 cc de cette nouvelle variante a été revu pour offrir une puissance de 95 cv, avec un kit de bridage disponible en accessoire permettant de réduire la puissance à 47,5 cv. Une fois le permis complet "A" obtenu, le kit de bridage peut être retiré par un concessionnaire Triumph pour rétablir la pleine puissance de 95 cv.

Paul Stroud, directeur commercial de Triumph, a déclaré : « Il y a beaucoup de nouveaux conducteurs impatients de monter sur une moto sportive avec un style agressif et des composants de haute précision. Maintenant, ils n'ont plus besoin d'attendre. »

La Street Triple 765 R, initialement lancée en 2023, bénéficie d'améliorations moteur dérivées du programme de course Moto2TM, offrant plus de couple et de réactivité. Avec une position de conduite dominante, un moteur puissant et un châssis agile, elle promet une expérience de conduite dynamique et précise pour les jeunes conducteurs. Une selle basse est également disponible en accessoire, réduisant la hauteur de 28 mm pour une meilleure aisance.

Cette moto est équipée de composants haut de gamme, notamment des étriers de frein monoblocs radiaux Brembo M4.32 à l'avant, une fourche inversée Showa de 41 mm et un amortisseur monoshock Showa. Les pneus Continental ContiRoad assurent un excellent grip dans toutes les conditions, faisant de la Street Triple 765 R un choix idéal pour une utilisation quotidienne et pour une conduite sportive.

La Street Triple 765 R intègre de nombreuses technologies avancées, telles que l'ABS optimisé en virage et le contrôle de wheeling. Les conducteurs peuvent ajuster les performances de la moto grâce à quatre modes de conduite : Route, Pluie, Sport et Configurable, facilement gérés via un tableau de bord multifonction et un écran TFT. Le quickshifter pour monter et descendre les rapports est inclus de série, permettant des changements de vitesse fluides et rapides.

Avec un design affûté et précis, la Street Triple 765 R présente un réservoir de 15 litres avec des flancs peints, des carénages de radiateur nets et un cockpit intégré. Le silencieux et le son distinctif du moteur trois cylindres ajoutent à son allure agressive. Elle sera disponible en deux nouveaux coloris : Matt Baja Orange et Pure White.

Plus de 50 accessoires Triumph d'origine permettent aux propriétaires de personnaliser leur Street Triple selon leurs besoins. Cette nouvelle version A2 de la Street Triple 765 R sera disponible en concession à partir de septembre 2024.

Avec cette nouvelle version, Triumph répond aux attentes des jeunes conducteurs désirant une moto performante, stylée et adaptée à leurs besoins, tout en restant fidèle à l'esprit et à la qualité de la marque.