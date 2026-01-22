Un monument du circuit Bugatti du Mans va entamer une transformation radicale

Depuis plus d’un siècle (1923), la passerelle Dunlop surplombe le circuit Bugatti du Mans. Pourtant, cette icône a bien failli disparaître dans les années 1980. À l’époque, Claude Cham, figure historique de Dunlop France, s’était battu auprès de l’ACO (Automobile club de l’Ouest) pour solder les dettes de la marque et conserver ce « totem » publicitaire. Un sauvetage qui avait permis de relancer la machine sous l’ère Sumitomo.

En janvier 2025, Goodyear revendait Dunlop à Sumitomo, mais faisait un choix stratégique fort : conserver la propriété de la passerelle. Pour le groupe américain d’Akron, l’enjeu est de taille car à l’instar de son célèbre dirigeable (le Blimp), cette passerelle est un support de communication mondial.

La passerelle Dunlop va ainsi devenir la passerelle Goodyear. C’est peut-être un détail pour certains, mais pour d’autres ça veut dire beaucoup.

La fin d’un mythe centenaire

Pour tenter d’apaiser les quelques réactions vives à l’annonce de ce changement majeur pour le paysage du circuit manceau, l’ACO et Goodyear ont dévoilé un plan de modernisation d’envergure. Au programme, modernisation de la passerelle dont la version actuelle date de 1992 (sous les couleurs Goodyear), rénovation totale du Goodyear Racing Club en bout de ligne droite, mise à jour de la tribune Goodyear.

« En hommage à l’histoire de la passerelle Dunlop, l’ACO et Goodyear feront un don d’objets souvenirs au Musée des 24 Heures afin de préserver la mémoire du lieu mythique », annonce le club automobile.

Pour beaucoup, même repeinte aux couleurs de Goodyear, elle restera « la passerelle Dunlop ».