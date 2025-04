Un nouveau scooter hybride Yamaha bientôt en Europe ?

Développé initialement pour le marché indonésien, le scooter Yamaha Fazzio 125 est un petit deux-roues qui profite de la technologie Yamaha « Blue Core Hybrid ». Équipé d’un monocylindre de 124,8 cm3, délivrant une puissance de 8,3 chevaux, d’une boîte de vitesses CVT et d’une transmission par courroie, il est aussi doté d'un moteur électrique qui vient booster l’accélération et les démarrages du véhicule, sur lequel on retrouve le système « Start and stop ». Il se distingue par une consommation annoncée par le constructeur de seulement 1,45 litre pour 100 kilomètres. Un modèle qui est donc très économe en carburant.

Déjà disponible en Indonésie et sur d'autres marchés asiatiques où il rencontre un franc succès, le scooter Yamaha va également être commercialisé au Japon d'ici la fin de l'année 2025 (octobre est évoqué). La marque en a fait l'annonce lors du dernier salon d'Osaka qui s'est tenu récemment au Japon.

Un premier scooter hybride signé Yamaha en Europe ?

Avec son look rétro, son prix très attractif (moins de 1 300 euros en Indonésie) et ses coloris vifs, le Yamaha Fazzio 125 est particulièrement apprécié par la clientèle jeune.

L'adaptation prévue du Fazzio pour le marché japonais pourrait également rapprocher le scooter du marché européen, avec des normes d'homologation plus analogues. Une possibilité renforcée par le fait que Yamaha ne propose actuellement pas de scooter de 125 cm3 de ce style ni de cette technologie dans sa gamme européenne.