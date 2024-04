Une "grosse" nouveauté arrive chez BMW !

Habitué à ne pas avoir sa langue dans sa poche en ce qui concerne les projets de BMW Motorrad, le nouveau boss de la division moto du constructeur allemand, Markus Flasch maîtrise également l’art de la mise en scène.

Publié il y a quelques jours sur son compte personnel, c’est un cliché, accompagné d’une courte légende, qui fait désormais beaucoup parler.

Une photo sur laquelle le patron de BMW lève un drap blanc sous lequel on devine ce qui semble être un prototype de moto jusque-là inédite, et dont on ignore encore tout, si ce n’est qu’elle dispose d’un nouveau bras oscillant.

Markus Flasch, qui semble apprécier ce qu’il découvre à en croire son expression captée par le photographe, accompagne le cliché d’une courte annonce : « There is something big coming » avec deux gants de boxe et d’un #dreambike.

Selon nos confrères allemands de Motorrad, généralement bien informés sur la marque bavaroise, il pourrait s’agir d’une déclinaison inédite de la plateforme R18 et de son « Big Boxer « de 1 802 cm3. Une version plus sportive, façon Triumph Rocket 3, qui serait alors une vraie surprise.

Un premier visuel à mettre en parallèle avec les propos tenus par Flasch il y a quelques semaines dans une interview accordée à Motorrad, où il expliquait la présentation prochaine, lors du concours d’élégance de la Villa d’Este (24 et 25 mai prochains), d’un concept bike développé à partir de la plateforme du Big Boxer de la R18. « Ce sera un essai pour voir si nous pouvons faire quelque chose de complètement différent avec le moteur. Je ne parle pas de supprimer autre chose, mais de le compléter » précisait alors le dirigeant.

Le média allemand émet également la possibilité que cette nouveauté soit une sorte de «BMW R18 nineT », un roadster au style classique dans lequel on retrouverait donc le gros bicyclindre de 1 802 cm3.

Voilà qui donne envie d’en savoir plus.