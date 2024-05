Une nouvelle BMW R 18 présentée dans quelques heures !

Le compte à rebours est lancé.

C’est ce vendredi 24 mai à 19 heures que BMW Motorrad, présentera la nouvelle variante de sa R 18, à l’occasion du Concorso d’Eleganza de la Villa d’Este. Là même où avait été dévoilée en avant-première la R 18.

Une déclinaison inédite qui reposera donc sur le Big Boxer de 1 802 cm3 qui avait été annoncée par le boss de BMW Motorrad lui-même, Markus Flasch, sur son compte Instagram, avec un cliché accompagné d’une légende révélatrice : « There is something big coming », deux gants de boxe et un #dreambike.

Ce concept-bike, que l’on imagine par la suite évoluer vers une version de série à l’image de la BMW R 18, elle-même héritière du Concept R 18 dévoilé en 2019 à la Villa d’Este devrait être très différent de la R 18 telle que nous la connaissons jusqu’ici avec un style qui se rapprocherait de la R 12 nineT actuelle.

Une hypothèse évoquée par Markus Flasch auprès de nos confrères de Motorrad : « Ce sera un essai pour voir si nous pouvons faire quelque chose de complètement différent avec le moteur » que semble confirmer l’ultime image dévoilée par BMW pour annoncer la présentation imminente de la moto.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Il ne reste maintenant plus que quelques heures avant de découvrir cette moto, qui nous donne clairement l’envie d’en savoir plus.