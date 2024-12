Une nouvelle bombe venue de Chine : la CFMoto 750 SR

Les sportives chinoises ont le vent en poupe.

Après la CFMoto 675 SR-R dévoilée pour la première fois en Europe sur le dernier salon de Milan, et la Voge RR660S, annoncée en France il y a quelques jours, nous découvrons à présent les premières images de la future CFMoto 750 SR.

Déjà enregistré en Chine, le modèle sportif développé par CFMoto est équipé d’un moteur quatre-cylindres (comme la Voom 500 SR déjà évoquée plus tôt) délivrant une puissance maximale de 82 kW, soit environ 111,5 chevaux, et offrant une vitesse de pointe de 230 km/h.

Une nouvelle sportive bientôt commercialisée en France ?

La future sportive chinoise est également dotée d’ailerons façon MotoGP, pensés pour améliorer l’appui de la moto en ligne droite comme en courbe, de prises d’air sur les freins avant, d’un monobras oscillant et d’un système d’échappement quatre en un dont les sorties sont placées de chaque côté de la selle. Elle disposera également de jantes de 17 pouces montées de pneumatiques de 120 à l’avant et 180 à l’arrière ainsi que d'un ABS Continental MK100. La moto devrait également être équipée d’un quickshifter, et de nombreux éléments directement empruntés à la récente 675 SR-R.

Attendue pour 2025, sans que l’on sache à l’heure actuelle si le modèle sera importé en Europe, la CFMoto 750 SR est annoncée à 213 kg. Sa présentation officielle ne devrait maintenant plus tarder.