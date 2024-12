Une livrée inédite pour la Ducati Diavel V4

Sportif, musclé, élégant et tout en démesure, la Ducati Diavel V4 a suscité un réel engouement de la part du monde de la moto lors de sa présentation à la fin de l'année 2022 sur le salon de Milan.

Saluée pour son design par les visiteurs d'EICMA, la Diavel V4 a également remporté le prix « Best of the Best » des Red Dot Awards 2024.

Reposant toujours sur le moteur V4 Granturismo de 1 158 cm3, élément central de son design dérivé de la Desmosedici que Ducati utilise en MotoGP (168 chevaux), la Ducati Diavel V4 profite d'une livrée inédite pour son millésime 2025.

Une nouvelle « Black Roadster Livery » dévoilée en Allemagne à l'occasion du salon Intermot. Créés par le « Centro Stile Ducati », les nouveaux graphismes sont basés sur des couleurs liées à l'histoire du constructeur de Borgo Panigale et du Diavel. Le Giallo Ducati, inspiré de la course automobile, présent sur le réservoir et dans la partie arrière et les flancs, apporte une touche de couleur aux tons noirs et titane. Le nouveau revêtement de la selle complète les modifications sommaires apportées au millésime 2025 de la Diavel V4.

Trois coloris au catalogue 2025 pour la Ducati Diavel V4

Pour le reste, on retrouve la même signature des blocs optiques avant et arrière et les clignotants, entièrement à LED, le système d'échappement spécifique à ce modèle, l'énorme pneu arrière 240/45/17 et les jantes en alliage à cinq branches qui rendent la moto reconnaissable au premier coup d’œil.

Le nouveau Diavel V4 en livrée Black Roadster est déjà disponible à la commande, à partir de 28 690 €. Les coloris rouge et noir restent au catalogue, respectivement à 28 190 € et 28 490 €.