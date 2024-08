Une réplique de la MV Agusta Superveloce débusquée chez QJ Motor !

Ces images, qui circulent désormais sur plusieurs sites internationaux, montrent ce qui semble être un prototype très proche du design iconique de la Superveloce italienne. On peut y observer des éléments distinctifs tels que des carénages arrondis, des phares LED circulaires à l'avant et à l'arrière, ainsi qu'un bras oscillant qui rappelle fortement celui utilisé par MV Agusta.

Selon des sources comme VisorDown, cette moto pourrait être baptisée SRK 921 SV et serait équipée d'un moteur V4 développant environ 130 chevaux pour une cylindrée de 921 cc. Si ces informations s'avèrent exactes, QJMotor serait en train de développer un modèle qui non seulement reprendrait l’esthétique rétro-sportive de la Superveloce, mais y ajouterait également une motorisation puissante, consolidant ainsi sa position sur le marché des motos sportives.

Ce développement marque une étape significative pour QJMotor, qui semble vouloir capitaliser sur le prestige du design MV Agusta tout en offrant une alternative potentiellement plus abordable. Le modèle SRK 921 SV pourrait ainsi enrichir la gamme de la marque avec une moto alliant style classique et performances modernes, tout en renforçant les liens technologiques avec MV Agusta.

Cette stratégie pourrait permettre à QJMotor de se démarquer sur le marché mondial en proposant une moto au design raffiné et aux caractéristiques techniques avancées, tout en restant fidèle à l’esprit et à l’élégance de MV Agusta. Reste à voir si ce modèle sera officiellement présenté dans un avenir proche, mais les images divulguées suscitent déjà un vif intérêt.

La possible arrivée d'une réplique de la MV Agusta Superveloce dans la gamme QJMotor est une nouvelle intéressante pour les amateurs de motos sportives. Ce modèle pourrait bien bouleverser le marché en proposant une alternative plus abordable à la moto italienne. Cependant, le succès de ce projet dépendra de la capacité de QJMotor à proposer une moto de qualité, au design soigné et aux performances convaincantes.