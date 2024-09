Vente collection Capirossi: les résultats

Le constat sera identique du côté des motos avec certainement quelques estimations jugées un peu trop optimistes.

L'exception qui confirme la règle est à mettre au crédit de ce scooter Vespa. Cette édition spéciale, produite à dix exemplaires, est l'œuvre de Denys Maiorino. Elle a été estimée entre 16 000 et 18 000 euros. Une dernière enchère à 12 500 euros permettra une attribution du lot.

Piaggio Vespa 144 cm3 1969 "Spécial Loris Capirossi"

Pour les trois machines de cross, même si les préparations étaient particulièrement soignées, les estimations paraissaient un peu élevées. Cette Suzuki "revisitée" enregistrera une dernière enchère à 9 500 euros, trop faible par rapport à l'estimation (entre 17 000 et 19 000 euros).

Suzuki RM prototype 250 cm3

Là encore, l'estimation, entre 22 000 et 25 000 euros, avait de quoi faire réfléchir. Une dernière proposition à 12 000 euros ne validera pas l'échange.

Kawasaki KX 500 cm3 2023

On attendait encore plus pour la Honda équipée d'un "bouilleur" 500 CR (estimation entre 27 000 et 30 000 euros). Même soignée dans les moindres détails, la belle séduit un peu moins que sa copine en vert avec une dernière enchère à 11 000 euros qui, vous vous en doutez, sera loin du prix de réserve attendu.

Honda CR 500 cm3 2023

L'actualité reprend progressivement sur Caradisiac Moto dans cette période de rentrées alors restez avec nous...