Vente collection Capirossi: les résultats

Le dimanche 8 septembre dernier, en partenariat avec le site de ventes aux enchères Catawiki, Loris Capirossi mettait en vente une partie des objets de sa collection afin de récolter des fonds pour une œuvre caritative (retrouvez notre article en cliquant ici).

Des résultats en dessous des attentes

Dix lots étaient disponibles lors de cette vente avec la tenue que portait Loris Capirossi lors de sa dernière saison en Moto GP dans le team Ducati Pramac Racing en 2011 (casque, gants, bottes et combinaison), deux voitures et quatre motos.

Si on se doutait que certains lots allaient avoir du mal à trouver preneur compte tenu des estimations (même si les prix de réserve étaient un peu inférieurs à l'estimation basse), la recette finale n'atteindra même pas les 20 000 euros.

Les équipements pour sauver l'honneur

Heureusement que les différents éléments de la tenue de Loris Capirossi ont presque tous réussi à trouver preneur. Et ça commence par le casque Suomy du pilote italien dont l'estimation était proposée entre 2 300 et 2 800 euros. Une dernière enchère à 1 700 euros et l'affaire sera conclue.

Casque Suomy Ducati Pramac Racing Loris Capirossi 2011

L'estimation pour la combinaison, entre 3 500 et 4 000 euros, sera presque atteinte puisque la dernière enchère enregistrée sera de 3 300 euros. Ce sera suffisant pour que le lot soit attribué.

Combinaison Arlen Ness Loris Capirossi Ducati Pramac Racing 2011

La paire de gants attendait entre 1 000 et 1 500 euros. On sera un peu moins généreux puisqu'on ne montera pas au-dessus de 600 euros mais le prix de réserve sera quand même atteint.

Gants Arlen Ness Loris Capirossi Ducati Pramac Racing 2011

Seules les bottes Sidi, avec une dernière enchère à 678 euros, ne changeront pas de main dans la catégorie "équipement", trop loin de l'estimation (entre 1 300 et 2 000 euros).

Bottes Sidi Racing Loris Capirossi Ducati Pramac Racing 2011

Du côté des voitures, le constat est sans appel. L'estimation entre 300 000 et 360 000 euros pour la Spada Codatronca Monza TTS Barchetta est peut-être justifiée, mais il faut trouver le client. La dernière enchère à 59 000 euros est bien évidemment trop basse pour laisser partir cette voiture exclusive.

Spada Codatronca Monza TSS Barchetta 2011

Un amateur de hot rod ou un fan de Sylvester Stallone (en référence au film "Cobra") auraient pu être intéressés par cette Mercury de 1951. La dernière enchère à 60 000 euros ne devait pas être très loin du prix de réserve puisque l'estimation était fixée entre 80 000 et 140 000 euros.

Mercury 2D 1951

