Vente du 1er mars à Peujard: résultats: des p'tits prix

Les ventes aux enchères semblent retrouver un niveau raisonnable après des excès observés ces dernières années lors de certaines ventes.

La vente du 1er mars qui se tenait à Peujard (retrouvez notre article de présentation en cliquant ici) a elle aussi retrouvé des adjudications plus réalistes. Les machines recalées lors d'une précédente vente et qui ont ici trouvé preneur sont certainement la preuve qu'il fallait que le marché des ventes aux enchères revienne à la réalité...

Pour cette Honda 125 CM Custom plus toute fraîche, l'estimation était fixée entre 300 et 400 euros. Le premier prix de départ sera annoncé à 300 euros mais ça ne mord pas. 200 sont proposés puis 150 pour que les enchérisseurs se manifestent enfin. Au final, le lot est adjugé à 290 euros.

Honda 125 CM Custom

On ne s'est pas enflammé non plus pour ce Honda SS 50 Z de 1972 dont on estimait qu'il valait entre 200 et 400 euros. Le prix de départ de 200 euros n'entraînera qu'une enchère: adjugé 200 euros.

Honda SS 50 Z 1972

Les amateurs ont été un peu plus généreux avec ce Malagutti 50 cm3 Fifty. L'estimation entre 100 et 150 euros est dépassée puisque le prix de départ à 120 euros permet une adjudication contre 260 euros.

Malaguti Fifty 50 cm3

Il a fallu s'y reprendre en plusieurs fois également pour cette 125 cm3 Gilera qui était estimée entre 200 et 300 euros. Le maître de cérémonie proposera un premier prix de départ à 250 euros sans réaction. 200 euros et enfin 170 euros feront enfin réagir l'assemblée: adjugée 210 euros.

Gilera KZ 125 cm3

On continue page suivante...