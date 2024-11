Voici une Ducati Panigale V4 S qui mettra à l'épreuve votre patience

Si la Ducati Panigale V4 S vous fait rêver, vous allez assurément craquer pour le tout nouveau set Lego Technic présenté par la marque spécialisée dans les petites briques.

Un modèle réduit (échelle 1:4, 30x43x15 cm) de la Superbike italienne qui offre de nombreux détails, et la possibilité pour les fans d'assembler le moteur V4, les suspensions avant et arrière, la direction, le changement de vitesse à pédale.

Le modèle Lego Technic Ducati Panigale V4 S, qui ne compte pas moins de 1 603 pièces, sera en vente dans les magasins Lego, en ligne sur le site Internet lego.com, et dans l'ensemble du réseau de vente Lego à partir du 1er janvier 2025 au prix de 199,99 euros.

Le modèle réduit de la sportive sera également exposé, pour la première fois le 3 décembre prochain, lors de « Campioni in Festa », l'événement au cours duquel les pilotes Ducati célébreront leurs succès sportifs de l'année écoulée devant les fans de la marque. Un espace spécialement dédié lui sera même consacré dans la zone de BolognaFiere.

« C'est un honneur de pouvoir reproduire une icône comme la Ducati Panigale V4 S. Cet ensemble capture l'essence de la vitesse et de l'élégance de la marque de Bologne, permettant aux fans de profiter d'une expérience de construction qui rend hommage à l'ingénierie italienne », a déclaré Uwe Wabra, concepteur principal pour Lego Technic : « les versions Lego Technic des véhicules du monde réel doivent avoir un aspect et une sensation aussi authentiques que possible. Cela signifie que nous testons constamment de nouvelles techniques pour recréer des détails spécifiques tels que la suspension, le guidon, le moteur et la boîte de vitesses. Nous avons eu le plaisir de rendre visite à l'équipe de conception de Ducati alors qu'ils développaient la nouvelle Panigale V4 et ils nous ont donné un aperçu unique de la technologie et de la conception. Nous avons passé un moment fantastique avec ce groupe pour créer le set et nous espérons que tout le monde pourra vivre l'expérience de la construction de la Panigale V4 ».