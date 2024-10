La marque nous propose une plongée au cœur des lignes de production de sa sportive ultime.

Synonyme de sportivité, avec comme vitrine ultime les catégories reines du championnat du monde MotoGP et le WSBK, où la marque brille depuis plusieurs années, Ducati s'affaire à proposer des motos toujpours plus performantes et exclusives.

Parmi ses modèles les plus haut de gamme, on retrouve la Superleggera V4. Une sportive qui fait payer ses faveurs au prix cher (plus de 100 000 euros) et fabriquée à seulement 500 exemplaires.

Reposant sur un cadre en carbone, la Superleggera V4 est animée par un moteur quatre-cylindres Desmosedici Stradale R de 998 cm3 qui développe 234 chevaux pour un poids total de la moto de seulement 152 kg à sec. Elle peut également compter sur l’ensemble du package aérodynamique de la GP16, développé spécialement par les ingénieurs italiens pour le prototype de MotoGP. Soit un rapport poids/puissance de 1,54 cv/kg en configuration racing, une valeur record pour une moto homologuée pour la route. On retrouve également un carénage full carbone, des jantes BST, un embrayage à sec STM à glissement limité, des suspensions Öhlins haut de gamme ou encore des freins Brembo Stylema.

Une machine d'exception façonnée à la main

Une véritable pièce d'orfèvrerie produite au sein de l'usine Ducati de Borgo Panigale, à Bologne en Italie, dont on découvre les différentes étapes de fabrication dans une vidéo mise en ligne il y a quelques semaines.

La Ducati Superleggera V4 nous livre ses secrets de fabrication

Un privilège rare qui devrait ravir les passionnés de la marque.