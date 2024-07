WEPED propose une trottinette électrique qui file à plus de 150 km/h

Cette trottinette Sonic S Dual n’est pas comme les autres et d’abord parce que son châssis est construit en aluminium POSCO 6061, un matériau couramment utilisé dans l’industrie aéronautique. Sa fabrication utilise un processus CNC de haute précision, garantissant une résistance et une durabilité remarquables.

Le Sonic S Dual est équipé d’un moteur électrique double BLDC développant une puissance de 8 kW. Cette trottinette peut atteindre une vitesse maximale d’environ 160 km/h, ce qui est exceptionnel pour une trottinette électrique. Le fabricant annonce une autonomie d’environ 280 km, plaçant ce modèle parmi les leaders en termes de distance parcourue sans recharge.

Le système de freinage comprend des freins hydrauliques sur les deux roues de 20 pouces et un frein d’urgence électrique, en mesure d’assurer une réponse rapide et efficace si vous arrivez encore à être dessus. La suspension est composée d’un amortisseur hydraulique à l’avant et de deux amortisseurs à l’arrière, offrant un confort de conduite optimal même sur des terrains accidentés. Les freins Brembo Racing, reconnus pour leur efficacité, sont aussi intégrés pour une sécurité maximale.

La batterie fournie par Samsung SDI est une cellule de haute qualité avec une capacité de 100 Ah, assurant une autonomie généreuse et une recharge rapide. Le tableau de bord numérique offre des informations claires et intuitives sur la vitesse, la batterie, le temps et la distance parcourue… Si vous avez le temps de le lire …

Le Sonic S Dual pèse 170 kg, ce qui est assez lourd pour une trottinette, mais justifié par ses performances et sa robustesse. Le modèle n’est disponible que dans une seule couleur que vous découvrez.

Le prix du WEPED Sonic S Dual est supérieur à 15 000 €, variant selon le pays, ce qui le place dans une gamme de prix comparable à celle de certaines voitures.

Le WEPED Sonic S Dual se présente comme une trottinette électrique haut de gamme avec des caractéristiques et des performances de premier ordre. Son design aérodynamique, sa puissance exceptionnelle, sa longue autonomie et ses technologies de sécurité en font une option attrayante pour ceux qui recherchent un véhicule électrique performant et innovant tout comme des sensations fortes. Cependant, son prix élevé réserve ce modèle à une clientèle prête à investir dans un produit de luxe.