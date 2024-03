Yamaha fait les choses en grand sur le Salon du 2 Roues de Lyon

À quelques heures de l’ouverture des portes de l’édition 2024 du Salon du 2 Roues de Lyon, les différents constructeurs présents dévoilent ce qui attend les visiteurs.

Du côté de Yamaha, on voit les choses en grand, avec plus de 180 motos qui seront exposées.

Sur un stand de plus de 630 m², situé Hall 5 B2, la marque japonaise, qui mettra à contribution pas moins de sept concessions de Lyon et des environs, exposera 62 véhicules, avec des motos, des quads, des SSV et ses vélos à assistance électrique. Parmi les motos, on retrouvera les nouveautés 2024 : MT-09, MT-09 SP, XSR900 GP, ainsi que le scooter 125 cm3 RayZR.

Yamaha proposera également au public des motos d’exceptions, notamment l’YZ450F de Todd Kellet victorieuse de l’Enduropale du Touquet 2024, la M1 de Fabio Quartararo, un exemplaire de la R7 préparée pour la Cup du même nom, les R1, R6 et Ténéré World Raid dans leurs versions courses préparées GYTR. Des visites guidées de l’exposition sont aussi prévues sous la houlette d’Eric de Seynes, ancien P.-D.G. de Yamaha Europe, durant les quatre jours du salon avec des invités de marque comme Christophe Guyot, Tom Pagès ou encore Giacomo Agostini.

Une reproduction du stand Yamaha au Alpes Aventure Motofestival à Barcelonnette en 2023 mettra également à l’honneur les 40 ans de la Ténéré. Avec exposition de Ténéré, toutes décennies confondues.

Le tout nouveau camion Demo Ride Tour sera également présent au salon, tous les jours de 10 h à 18h30 pour permettre aux visiteurs de tester la gamme Yamaha. Vingt machines seront à l’essai, de la XSR125 Legacy jusqu’à la MT10 en passant par la R7 et par le TMAX.

Enfin, et c’est inédit et unique, Yamaha rassemble plus de 80 YZ sur un espace de près de 500m² - (Hall 5 - allée 2 - stand 70). La plupart de ces modèles qui n’ont été montrés que très peu souvent au grand public. En plus des 80 YZ, des MX de 1967 uniques en France seront exposées, certaines YZ sont restaurées « showroom » ou dans leur livrée d’origine, neuves d’époque, jaune US, réplicas de pilotes, motos factory victorieuses pour certaines. Une exposition inédite pour les 50 ans de l’YZ mise en place grâce à la coopération de beaucoup de collectionneurs privés.

Vous l’aurez compris, il y aura de l’animation et de nombreuses choses à voir sur les différents stands Yamaha du salon lyonnais.