Yamaha : la MT-09 Y-AMT fait sa révolution

La première génération de MT-09 a ramené l’émotion et le plaisir au centre de l’univers moto. La version 2024 de la MT-09 poursuit cette philosophie en intégrant des technologies avancées et une position de conduite repensée pour offrir une expérience de pilotage intense.

La MT-09 Y-AMT est la première moto à intégrer la nouvelle boîte de vitesses manuelle automatisée de Yamaha, la Yamaha Automated Manual Transmission (Y-AMT). Ce système permet aux pilotes de choisir entre une commande manuelle au guidon ou une transmission entièrement automatique, offrant ainsi des changements de vitesses linéaires et efficaces.

Dotée du moteur trois cylindres CP3 de 890 cm³, la MT-09 Y-AMT combine la dynamique exceptionnelle de la MT-09 avec un système de transmission innovant. L'embrayage et le changement de vitesses sont actionnés par un moteur électrique, éliminant le besoin d'un levier d'embrayage traditionnel et d'un sélecteur au pied.

La MT-09 Y-AMT propose plusieurs modes de conduite. Le mode manuel (MT) permet des changements de rapport plus rapides et plus efficaces, offrant une expérience de pilotage plus sportive. En mode automatique, deux sous-modes (D+ et D) permettent au pilote de choisir entre des performances maximales ou une conduite plus douce et détendue.

Le design minimaliste de la MT-09 Y-AMT met en valeur son cadre léger en aluminium, conçu pour offrir une rigidité et une agilité exceptionnelles. Les suspensions entièrement réglables et le système de freinage avancé avec un maître-cylindre radial Brembo promettent une conduite stable et sécurisée.

La MT-09 Y-AMT est équipée de technologies de pointe telles que le système de démarrage sans clé intelligent, le ride-by-wire Yamaha (YCC-T), et une centrale inertielle à six axes (IMU). Ces technologies contrôlent un ensemble complet d'aides à la conduite, y compris le contrôle de traction, le contrôle de la glisse, et le régulateur de patinage arrière, assurant une performance optimale dans toutes les conditions.

Le tableau de bord TFT couleur offre une connectivité smartphone et une fonctionnalité de navigation, permettant au pilote de rester connecté et informé en permanence.

La Yamaha MT-09 Y-AMT représente une évolution majeure dans le segment des roadsters mid-size. Avec sa technologie de transmission innovante et ses performances elle offre une expérience de pilotage inégalée, alliant sportivité et confort pour satisfaire les motards les plus exigeants.