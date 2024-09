Zongshen Cyclone RC 600 : que le « Downforce » soit avec toi

Le slogan « Que le Downforce soit avec toi » pourrait parfaitement résumer l’esprit de cette nouvelle moto. Les larges ailettes jaunes à l’avant, bien visibles, captent immédiatement l’attention. Bien qu’elles puissent sembler plus décoratives qu’efficaces sur le plan aérodynamique, leur présence audacieuse laisse peu de doute sur la volonté de Zongshen de se démarquer sur le marché.

Sous ce design extravagant se cache un moteur bicylindre de 550 cc développant 59 ch à 8 500 tr/min et un couple de 55 Nm à 6 500 tr/min. Il s'agit d'une mécanique qui semble provenir d’une collaboration antérieure avec Norton, garantissant ainsi une certaine fiabilité et performance. Bien que la vitesse maximale ne dépasse pas les 180 km/h, la Cyclone RC 600 n'a pas été conçue pour battre des records, mais plutôt pour offrir une expérience de conduite accessible et plaisante.

La Cyclone RC 600 est équipée de tous les éléments technologiques modernes attendus : un écran TFT, un éclairage LED complet, des systèmes ABS et antipatinage, ainsi qu’un port USB pratique. Tout est pensé pour assurer confort et sécurité aux utilisateurs, même avec ses 59 chevaux modestes.

Zongshen propose également une version exclusive de cette moto, la Centennial Legend Edition, limitée à 100 exemplaires. Ce modèle se distingue par un kit esthétique spécial et une médaille commémorative. Cette édition limitée est proposée en Chine au prix de 28 888 yuans, soit environ 3 700 euros, une aubaine pour les amateurs de modèles rares.

Bien que la commercialisation en Europe ne soit pas encore confirmée, Zongshen semble en bonne voie pour établir un réseau de distribution, notamment en Espagne et au Portugal. Si la Cyclone RC 600 arrive sur nos routes, elle se positionnera dans le segment des motos sportives légères à bas prix, un marché où elle pourrait rapidement se faire une place grâce à son design audacieux et ses caractéristiques attractives.

En somme, la Zongshen Cyclone RC 600 promet de ne pas passer inaperçue, que ce soit pour ses performances raisonnables ou pour son esthétique inédite. Une chose est sûre, cette moto pourrait bien faire parler d’elle dans les mois à venir, autant pour son audace que pour son potentiel.