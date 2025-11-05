Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
21 machines aux enchères à Blois le 7 novembre

Jean Jacques Cholot

54 lots dont 21 deux-roues, c’est la promesse de la vente aux enchères qui se tiendra le 7 novembre à Blois (41). Les estimations proposées sont assez accessibles…

Direction Blois dans le Loir-et-Cher pour une nouvelle vente aux enchères qui se tiendra ce jeudi 6 novembre. La vente commencera à 12h30. Elle sera retransmise sur interencheres.com, site qui vous présentera tous les lots disponibles (avec quelques fois des descriptions assez approximatives…).

21 machines vous y attendent et, cerise sur le gâteau, en fin de vente, quelques lots sympas idéals pour décorer votre atelier ou votre garage seront proposés.

 

Frais et conditions de vente

Pour cette vente (et les lots que nous vous présentons), les frais seront de 20 %. Attention si d’autres lots vous intéressent, certains ont des frais de vente différents.

Le règlement pourra se faire par carte bancaire, par virement ou en espèces. L’exposition des lots se fera le matin de la vente au 61 rue André Boulle 41000 Blois.

 

Les machines de tout-terrain

Commençons par les machines de tout-terrain : elles représentent la moitié du contingent des motos disponibles. Cette Montesa Cota 250 cm3 est une « sortie de grange ». Elle est vendue en l’état sans réclamation. Son estimation a été fixée entre 500 et 800 euros.

Montesa Cota 309 250 cm3 (lot n°12)
Montesa Cota 309 250 cm3 (lot n°12)

 

Plusieurs KTM (six au total) sont inscrites à cette vente. Cette 250 cm3 de 1978 est vendue sans clé et sans papier (normal, c’est une machine de cross…). Sortie de grange où elle a piqué la selle d’une Honda, son estimation est annoncée entre 500 et 800 euros.

KTM 250 cm3 1978 (lot n° 15)
KTM 250 cm3 1978 (lot n° 15)

 

Sur cette Harley-Davidson AMF 125 SX de 1974, les deux éléments piquent les yeux : les clignotants qui ressemblent à ceux montés sur certaines Honda des années quatre-vingt et le garde-boue avant où de nouvelles fixations ont été installées derrière celles d’origine. Elle possède sa carte grise mais sa vente est réservée aux professionnels (estimation entre 500 et 800 euros).

Harley-Davidson AMF SX 125 cm3 1974 (lot n° 13)
Harley-Davidson AMF SX 125 cm3 1974 (lot n° 13)

 

Cette Husqvarna de 1994 possède sa carte grise mais on ne sait pas grand-chose de plus si ce n’est qu’elle est vendue en l’état sans réclamation (estimation entre 800 et 1 200 euros).

Husqvarna 1994 (lot n° 14)
Husqvarna 1994 (lot n° 14)

 

Les motos ? C’est sur la page suivante.

