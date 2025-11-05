2. Les motos de route de la vente du 7 novembre à Blois
Sur la route…
On n’est pas trop gourmand pour cette Deronzière datant d’avant la première guerre mondiale (estimation entre 3 000 et 4 000 euros). Elle est immatriculée avec une carte grise de « collection ». On nous précise que la selle n’est pas d’origine et que la chambre à air à l’avant est percée.
Ce bitza qui emprunte de nombreux éléments de la firme BSA voit sa vente réservée aux professionnels. Il y a une carte grise mais on ne sait pas à quel élément elle est rattachée. En revendant les différents éléments, on devrait pouvoir retrouver sa mise (estimation proposée entre 600 et 1 000 euros).
L’estimation est très accessible pour cette 100 cm3 Auto-Moto de l’après-guerre (entre 100 et 200 euros). Elle semble complète (Bon ! La selle a pris cher…) et il ne devrait pas y avoir trop d’éléments à faire chromer ou à retrouver en bon état.
On est aux antipodes de la Deronzière du haut de page mais cette BMW S1000R de 2014 est l’occasion de voir à quel point les machines ont évolué en un siècle. Elle un tout petit peu plus de 33 000 kilomètres mais elle devra passer par la case « atelier » pour subir une bonne révision. En effet, on annonce une fuite au niveau du filtre à huile, un commodo H.S. et des freins défaillants. La batterie est neuve mais elle sera à la charge de l’acheteur pour un montant de 75,5 euros… HT. Pour l’estimation, comptez entre 4 000 et 5 000 euros.
