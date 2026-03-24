Il n’y a pas d’âge pour réaliser son rêve.

Pour son 93ème anniversaire, la Britannique Sheila de Caux a enfin pu monter sur la moto de son petit-fils.

L’histoire traînait depuis des années. Son petit-fils, motard, possède depuis longtemps une Suzuki Hayabusa 1300. Et cela faisait quelque temps déjà que Sheila lorgnait la selle passager avec une envie non dissimulée, essuyant des « on verra plus tard » polis de la part des différents membres de sa famille. Mais à 93 ans, « plus tard », c’est maintenant.

Alors, le 9 mars dernier, jour de son anniversaire, à la sortie du restaurant dans lequel la famille a célébré l’anniversaire de leur doyenne, la surprise tombe : la moto l’attend. Sheila enfile alors le cuir, ajuste un casque un poil trop large pour son petit gabarit, et s’agrippe aux poignées passager pour réaliser son rêve. Sa famille a même contacté une chaîne de télévision pour immortaliser ce moment.

Une Suzuki Hayabusa 1300 pour une grande première

Un instant « sous le choc », ne s’attendant pas à une telle surprise, Sheila a ainsi pu faire un tour sur la moto japonaise en s’accrochant fermement aux poignées.

« C’était fantastique. Il roulait assez vite, c’était génial. Ce sera un souvenir inoubliable, et je dois tout à mon cher petit-fils » a déclaré la grand-mère à la chaîne de télévision à la sortie de son escapade.

Un moment de partage entre plusieurs générations et un cadeau que Sheila n’est assurément pas près d’oublier.