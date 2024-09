AD Koncept rhabille la Suzuki GSX-S 950

Spécialisé dans la customisation de motos avec des peintures exclusives réalisées au sein de ses locaux basés à Pons, en Charente-Maritime (17), l’atelier AD Koncept vient de dévoiler son ultime série limitée, la Suzuki GSX-S Japan Edition White Néon.

Une création originale qui prend pour base le roadster Suzuki GSX-S 950 en lui apportant un surplus de personnalité avec une livrée blanche associée à des touches de jaune fluo et de noir.

La base mécanique ainsi que les équipements restent strictement identiques au modèle standard du roadster Suzuki, déclinaison compatible A2 de la GSX-S 1000 également au catalogue du constructeur japonais. Le quatre-cylindres en ligne de 999 cm3 est ainsi bridé électroniquement à une puissance de 70 kW à 7 800 tr/min (couple de 9,4 mkg à 6 500 tr/min) dans sa version full ou de 35 kW à 6 100 tr/min (couple de 7,75 mkg à 3 250 tr/min) en configuration A2.

En revanche, cette série limitée du roadster japonais réalisée par AD Koncept est dotée d’un silencieux d’échappement Ixil Race Xtrem, ce qui lui confère un look encore plus affûté et sportif.

Réservable dans l’un des concessionnaires Suzuki partenaires de l’atelier AD Koncept, la Suzuki GSX-S Japan Edition White Néon est disponible en quantité limitée et livrée avec son certificat d’authenticité « Made in AD Koncept ».