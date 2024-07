CFMoto sort une 675 SR-R qui veut défier les valeurs établies

CFMoto a misé sur l'innovation avec le développement d'un moteur trois cylindres entièrement conçu en interne. Les ingénieurs ont assuré que ce moteur se distingue nettement de ceux de Triumph et MV Agusta en termes de dimensions du vilebrequin, de conduits d'admission et d'échappement, ainsi que de circuits de refroidissement et de lubrification.

Voici les caractéristiques principales :

- Cylindrée : 675 cm³

- Puissance maximale : 95 CV à 11 000 tr/min

- Couple maximal : 70 Nm à 8 250 tr/min

- Régime maximal : 12 300 tr/min

- Poids du moteur : 54 kg

- Distribution à double arbre en tête

- Injection directe développée en interne

- Système de commande des gaz classique avec câble

Le cadre de la 675 SR-R est en acier CrMo avec une tête de direction inclinée à 23,7° et 93,2 mm de débattement. Le bras oscillant est équipé d'un levier progressif avec un mono-amortisseur réglable. À l'avant, une fourche inversée de 41 mm, également réglable, devrait assurer une excellente tenue de route.

Dimensions et Configuration :

- Empattement : 1 400 mm

- Débattement : 130 mm pour les deux roues

- Amortisseur de direction en option

Les jantes en alliage d'aluminium de 17 pouces sont équipées de pneus CST de 120/70 à l'avant et 180/55 à l'arrière. Le système de freinage comprend des disques avant de 300 mm avec des étriers radiaux J Juan et un disque arrière de 240 mm, le tout contrôlé par un ABS.

Le design agressif et aérodynamique de la 675 SR-R est le fruit du travail de la société italienne Modena40, dirigée par Carles Solsona. Bien que le style ait été conçu en Italie, la production se déroule en Chine, dans l'usine de Hangzhou.

La 675 SR-R est équipée d'un écran couleur TFT de 5 pouces permettant de surveiller des données telles que les temps au tour et la pression des pneus. Une prise USB A/C est également incluse.

Couleurs Disponibles :

- Nébuleuse Blanche

- Nébuleuse Noire

- Gris Aérolite

Le prix de lancement sur le marché chinois est d'un peu plus de 5 000 euros… Toutefois, ce prix pourrait varier lors de son arrivée en Europe au premier semestre 2025. Reste que cette CFMoto 675 SR-R, avec son moteur trois cylindres innovant, son design italien et ses équipements techniques de haute qualité, se positionne comme une concurrente sérieuse des constructeurs européens. Nous attendons avec impatience de voir comment elle sera reçue sur le marché européen lors de sa présentation à l'EICMA 2024. D’ores et déjà, elle promet de révolutionner le marché des sportives.