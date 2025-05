La Fantic Stealth 125 est un petit roadster furtif qui se fait remarquer !

Mais dites donc, elle est toute petite et toute compacte, cette moto ! Avec 1,80 m et des jambes raisonnablement longues, on pose déjà les genoux sur le carénage latéral. Ce n’est pas désagréable, mais au-delà, on passera son chemin. Assurément. Pourtant, la selle à 810 mm de haut laissait présager d’un gabarit suffisant pour accéder à la moto. C’est sans compter l’étroitesse du cadre et du moteur et une selle à l’arcade fine permettant aux petits gabarits prêts à ne poser qu’un pied au sol d’être à l’aise physiquement. La position de conduite est très agréable, légèrement basculée sur l’avant et bien entendu assez « sportive » dans l’âme, comme en témoigne le guidon simulant des demi-bracelets hauts. Certes elle est petite, mais qu’est-ce que l’on est bien sur cette moto. Surtout, elle est délicate de finition, n’est aucunement ostentatoire et tout en elle est versé dans l’ambiance racing… Y compris le pot d’échappement. Certes bien plus discret niveau sonore que celui d’une Lexmoto (notre référence absolue en matière de satisfaction auditive), il demeure expressif et très agréable à entendre, notamment du fait de son emplacement latéral, sous la selle passager. Son look brossé en dit également long sur l’inspiration. Qui a dit Wish ? Que nenni, là encore, la qualité est bonne et on lorgne du côté de la compétition de par ses formes et volumes. Qu’ils sont flatteurs, quand même, chez Fantic !

En jouant du commodo gauche, il est possible aussi bien de désactiver l’ABS que de passer en mode Sport. Appuis longs, appuis courts, flèche haut ou bas, tout est simple comme bonjour mais pas forcément utile dans un premier temps. D’origine, l’ABS est déjà très agréable, et réglé de manière à laisser une grande latitude avant son déclenchement. Un comportement inhérent à une nature et à une conduite sportive, mettant en avant la qualité de la fourche et celle du disque de 320 mm. Ça freine bien, ça freine droit, et l’on comprend immédiatement que la revendication de Fantic est justifiée : la Stealth est particulièrement légère. À noter que l’ABS peut être désactivé à l’arrière, apportant logiquement la possibilité de bloquer l’arrière. Pour autant, l’anti blocage est agréable et performant de base, ne rendant pas la manœuvre nécessaire.

De quoi favoriser grandement le rapport poids puissance et, surtout, de quoi donner une moto particulièrement aisée à manipuler comme à emmener. 129 kg. À vide. Soit aux alentours de 140 kg « tous pleins faits ». Et cela se ressent dès le premier virage : la Stealth n’est pas seulement furtive (bien qu’on la remarque beaucoup et vous salue tel un gros cube), elle est une plume. Une vraie. Heureusement, on dispose d’un pneu arrière de 150, apportant une stabilité renforcée. Le profil est également incisif, apportant une mise sur l’angle éclair et pourtant contrôlable, tandis que les repose-pieds sont encore bien loin de venir lécher le sol. On la dirait souvent scotchée au bitume, cette 125. Et ce n’est pas loin d’être le cas.

Les suspensions, pour simples et sans marque revendiquée qu’elles sont, affichent une qualité plus que suffisante au regard des performances. Elles filtrent efficacement tout en restant avenantes et composent bien avec les aptitudes sportives de la Stealth. De fait, la Fantic dispose d’un moteur particulièrement agréable pour un 125 cm³ à la norme Euro5+. Déjà, il fait l’effort de titrer les 15 ch maxi autorisés par la loi. Surtout, il le fait avec une réactivité intéressante pour un huitième de litre et une montée en régime plus que convaincante. De l’énergie, il en dispose autant que possible et il le fait savoir en affichant plus de 120 km/h en pointe, en solo comme en duo (!). L’admission variable ne ressent pas réellement dans le feu de l'action, mais officie apparemment avec une belle efficacité, tandis que le rupteur apparaît aux alentours de 124 km/h. L’autoroute à 110 n’a donc pas à lui être redoutée, bien au contraire. La déviation d’air apportée par la tête de fourche permet de ne pas être ennuyé par les remontées d’air.

Largement de quoi se faire plaisir, donc et surtout une bonne énergie mâtinée de douceur : le monocylindre a beau être sémillant, il est d’une souplesse inattendue pour ce genre de mécanique et de cylindrée. Il reprend bas dans les tours, y compris sur les rapports supérieurs, tandis que l’on apprécie la possibilité de le faire s’exprimer en vissant une poignée qui aurait mérité de tirer plus court pour livrer son plein potentiel sans autant tourner le poignet. Surprenante dans sa vigueur de réaction sans que l’on ne s’en rende forcément compte, la Stealth assume son look et se montre à la hauteur. De quoi en remontrer à d’autres plus costaudes une fois entre de bonnes mains. Surtout, elle est si valorisante visuellement, avec sa fourche de 41 mm de diamètre et sa bonne tête que les motards de gros cube n’hésitent pas à la saluer, ou encore les automobilistes à vous laisser la place sur la route.