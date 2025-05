La Fantic Stealth 125 est un petit roadster furtif qui se fait remarquer !

Voici une 125 de route à la fois originale et réussie. Digne représentante de la marque Fantic, cette Stealth fait honneur à la catégorie en se posant comme un roadster sportif de référence, à la fois compact, performant et bien équipé. Que l’on parle de qualité de conception, de fabrication ou de qualité de partie cycle, de motorisation ou encore d’électronique, la performante atteint un niveau élevé et particulièrement rare dans la production. Sans esbroufe, même si l’on se demande si l’ABS actif sur l’angle est réellement pertinent à ce niveau de cylindrée. Au moins a-t-il le mérite d’être proposé et de se montrer déjà efficace dans sa version de base. Bien évidemment, le tarif suit les ambitions : 5 490 € en mai 2025, soit de quoi laisser espérer que l’on en a pour son argent. Si l’on considère le poids contenu de la moto et la valeur des équipements, nul doute que oui, surtout si l’on commence à exploiter les capacités dynamiques de la Stealth et de ses pneumatiques sportives. Vivement la version 500 cm³ pour les détenteurs du permis moto.

Caradisiac a aimé