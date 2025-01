Des motos de 500 cm3 chinoises en MotoGP ?

En 2027, la catégorie MotoGP du championnat du monde va entamer une nouvelle ère, avec des motos à la cylindrée réduite à 850 cm3, contre 1 000 cm3 actuellement. Ce nouveau règlement technique, censé réduire les performances des motos et les rendre moins « élitistes », notamment avec l'adoption d'un carburant 100 % durable, un aérodynamisme moins évolué et l'interdiction de certains dispositifs comme les holeshot et ride-height devices, a aussi pour ambition de rebattre les cartes entre les constructeurs.

Si des changements importants vont donc impacter la catégorie reine, la Dorna envisagerait également de revoir en profondeur la plus petite des catégories, le Moto3, notamment en faisant grimper la cylindrée des machines à 500 cm3.

Une catégorie Moto3 du championnat du monde MotoGP inédite en 2027 ?

Cette évolution pourrait être accompagnée d'une révolution, puisque selon certaines rumeurs, les motos, équipées d'un moteur bicylindre en V, pourraient être intégralement fournies par un constructeur chinois bien connu : CFMoto.

La marque chinoise, qui a déjà mis un pied dans le championnat du monde MotoGP depuis quelques saisons, se serait déjà montrée intéressée pour produire l'intégralité des motos de la grille Moto3.

Championnat monomarque, comme la catégorie électrique du MotoGP, le MotoE ou plus ouvert, avec la fourniture simple du moteur pour les différentes équipes, en charge de développer le reste leur machine à la façon de l'actuelle Moto2 et de Triumph, le Moto3 pourrait ainsi évoluer en profondeur dans les prochaines saisons.