Deux nouvelles CB dans la gamme Honda ?

Disparue du catalogue en 2022, la Honda CB400 Super Four, pourrait être très bientôt de retour dans la gamme du constructeur japonais avec une toute nouvelle version. L’information, suggérée par nos confrères de Young Machine il y a déjà un an semble prendre de l’épaisseur.

La nouvelle Honda CB400, qui retrouvera son style rétro avec un phare rond à l’avant pourrait même être équipée du nouveau système de transmission E-Clutch, introduit cette année par Honda sur deux modèles, et qui devrait se généraliser dans les prochaines années.

Aux côtés de la CB400, Young Machine évoque maintenant la possibilité d’une CB1000 qui reprendrait le look de la défunte 1300 Super Four. Une déclinaison qui reposerait sur le quatre-cylindres en ligne DACT 16 V de 999 cm3 de la CBR1000RR Fireblade qui développe près de 150 chevaux et offre un couple de 100 Nm. Un bloc qui équipe également la CB1000 Hornet présentée lors du dernier salon de Milan et qui tarde toujours à arriver dans les concessions.

Cette déclinaison « néo-rétro » de la CB1000 Hornet profiterait également de tous les équipements du roadster : accélérateur électronique, plusieurs modes de conduite, contrôle de couple, embrayage assisté et à glissement, éclairage full LED, fourche Showa SFF-BP USD de 41 mm entièrement réglable, amortisseur arrière Showa Pro-Link, étriers de freins à quatre pistons à montage radial avec disques flottants de 310 mm complètent la dotation.

Les médias nippons semblent aujourd’hui confirmer l’arrivée probable sur le marché des deux nouvelles CB pour 2025.