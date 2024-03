Du 18 au 24 mars, la Ducati Multistrada mise à l'honneur

Unique proposition Touring de la gamme Ducati, la famille Multistrada s’enrichit d’année en années.

Avec de multiples propositions, à la fois pour les motards aguerris comme pour les A2, qui vont de la Multistrada V2, jusqu’aux Multistrada V4, V4S, Rally et Pikes Peak, Ducati ou encore les toutes dernières Multistrada V4 Grand Tour et la sportivo-routière Multistrada RS, Ducati propose une vraie famille de motos qui couvre finalement bien plus que le simple segment du Touring standard.

Du 18 au 24 mars, c’est cette gamme Multistrada qui est mise à l’honneur dans les concessions françaises de la marque de Bologne, avec un rendez-vous qui comprend la présentation et l’essai des nouvelles Multistrada V4 Grand Tour et de toutes les autres Multistrada (sauf la RS) mais aussi des autres modèles Multistrada, et un réceptif culinaire, en lien avec Simone Zanoni, chef étoilé et ambassadeur Multistrada V4 RS chez chaque distributeur participant.

Une soirée spéciale avec des ateliers et animations techniques, une après-midi pour participer à un road-trip, une journée dédiée aux essais et la présentation des Ducati Camp 2024 et des road-trip proposés par les Ambassadeurs Ducati sont au programme également, tout comme le lancement du 60 000km Tour Européen 2024 au guidon d’une Multistrada V4 2024.

Cette semaine de la Multistrada sera aussi l’occasion de profiter d’offres financières spéciales.

Toutes les informations sur la semaine Multistrada sont à retrouver sur le site Internet de Ducati.