Du MotoGP au Superbike, Zarco poussé vers la sortie par Honda ?

On pensait l'affaire entendue.

Honda allait prolonger l'aventure de Johann Zarco en MotoGP. Ne restait plus qu'à savoir si cela serait au sein de son équipe actuelle, LCR, ou au sein du prestigieux team HRC.

La prolongation de Luca Marini dans l'équipe officielle a toutefois jeté un premier doute sur l'hypothèse de l'arrivée de Zarco sur l'une des motos du team.

La nervosité du pilote français, qui peine actuellement à enchaîner les bons résultats après une première partie de saison bluffante au guidon d'une moto pourtant en retrait par rapport à la concurrence, est palpable. En effet, l'annonce tarde à être officialisée, et cela pourrait ne rien augurer de bon pour Johann Zarco.

Johann Zarco finalement replacé en WSBK par Honda ?

Selon nos confrères de Motorcycle Sport, Honda hésiterait en effet désormais à « reléguer » le pilote tricolore en championnat du monde Superbike aux côtés d'un autre petit nouveau, Jake Dixon.

Bluffé et enthousiasmé par les performances de Johann Zarco sur la CBR1000RR-R lors de l'épreuve des 8 Heures de Suzuka, Honda songerait au Français pour redresser la barre en Superbike, où les BMW et Ducati ne laissent que des miettes à la concurrence.

Un cruel changement de plans pour le pilote doyen en MotoGP, qui a pourtant prouvé qu'à 35 ans il avait encore largement sa place parmi l'élite des pilotes moto.

Si la rumeur venait à se vérifier, c'est Miguel Oliveira, grand perdant du mercato actuel qui pourrait profiter de la Honda LCR de MotoGP en 2026.