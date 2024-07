Ducati annonce une nouvelle moto révolutionnaire

Cette nouvelle moto promet d'incarner la technologie de pointe des compétitions, tout en étant une œuvre d'art conçue par le Centre de Style Ducati. Selon Ducati, « cette moto change la donne. La technologie de course est immortalisée dans une sculpture traduite artistiquement par notre équipe de design. »

Tous les détails de ce nouveau modèle seront dévoilés jeudi 25 juillet à 20h30 sur le site officiel de Ducati (Ducati.com) et sur leur chaîne YouTube.

Les spéculations vont bon train : s'agira-t-il d'une nouvelle Panigale V2 ou d'une mise à jour de la Panigale V4 ? La seule certitude pour l'instant est que Ducati promet une moto qui va au-delà des attentes actuelles et qui représente le summum de la technologie de course.

Le suspense est à son comble et les amateurs de Ducati n'ont plus qu'à patienter encore quelques heures pour découvrir cette révolution dans le monde des motos Supersportives. Rendez-vous le 25 juillet à 20h30 sur Ducati.com et la chaîne YouTube de Ducati pour ne rien manquer de cette annonce tant attendue.