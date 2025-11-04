Enchères à Ste Geneviève-des-Bois : 30 lots le 6 novembre

Pour sa vente de novembre, Alcopa vous donne rendez-vous le 6, toujours depuis Sainte Geneviève-des-Bois et comme les habitués le savent maintenant, les machines seront à récupérer sur différents sites (Beauvais, Lyon, Marseille, Nancy, Paris Sud, Rennes et Tours).

Trente lots, au moment de la rédaction de cet article, étaient inscrits à la vente. Et comme d’habitude, vous pourrez la suivre en « live » à partir de 10 heures sur interencheres.com.

Frais et conditions de vente

Pour la catégorie « cyclos » (50 cm3 ou équivalents en électrique), les frais sont fixes (320 euros). Pour ceux qui enchérissent via le site interencheres.com, il faudra compter en plus 72 € TTC ou + 4 % TTC si le matériel n’est pas immatriculé.

Pour les autres machines de cette vente, il faudra compter, pour les frais, 14,40 % TTC du montant de l’adjudication avec un minimum de 360 € TTC. À cette somme viendront s’ajouter 140 euros de frais fixes + 85 € TTC si le véhicule bénéficie d’une garantie CIRANO (voir la description de chaque lot).

Le règlement pourra se faire par virement ou par carte bancaire.

Les scooters et les motos électriques

On commence par ce scooter Apec 50 cm3 PS3 de 2025 neuf (kilomètre). Son estimation est fixée à 200 euros et contrairement à la description, nous sommes bien en présence d’un modèle propulsé par un moteur thermique.

À la capitale, les scooters sont légion et, comme ce Sym 125 cm3 GTS, le tablier et le top-case sont les accessoires indispensables pour se protéger du froid et de la pluie et transporter quelques objets et stocker son casque. Cet exemplaire a passé le cap des 35 500 kilomètres et attend un minimum de 500 euros.

Vous êtes tentés par une moto électrique ? Cette Zero Motorcycles S ZF 14.4 11 kW équivalent à 250 cm3 cherche un nouveau pilote prêt à investir 5 200 euros. Elle est de 2022 et elle a un peu moins de 5 000 kilomètres.

Toujours en électrique, mais neuf, ce scooter Revolt de chez Volta est estimé à 200 euros. C’est un RS5 équivalent à un 50 cm3 et c’est un millésime 2025.

Volta Revolt RS5 2025 équivalent 50 cm3 (lot n°11)

