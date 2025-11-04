Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE

Enchères à Ste Geneviève-des-Bois : 30 lots le 6 novembre

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

0  

Neuves ou d’occasion, thermiques ou électriques, ce jeudi 6 novembre, Alcopa vous proposera trente machines aux enchères. La vente commencera à 10 heures et sera retransmise sur internet…

Enchères à Ste Geneviève-des-Bois : 30 lots le 6 novembre

Pour sa vente de novembre, Alcopa vous donne rendez-vous le 6, toujours depuis Sainte Geneviève-des-Bois et comme les habitués le savent maintenant, les machines seront à récupérer sur différents sites (Beauvais, Lyon, Marseille, Nancy, Paris Sud, Rennes et Tours).

Trente lots, au moment de la rédaction de cet article, étaient inscrits à la vente. Et comme d’habitude, vous pourrez la suivre en « live » à partir de 10 heures sur interencheres.com.

Frais et conditions de vente

Pour la catégorie « cyclos » (50 cm3 ou équivalents en électrique), les frais sont fixes (320 euros). Pour ceux qui enchérissent via le site interencheres.com, il faudra compter en plus 72 € TTC ou + 4 % TTC si le matériel n’est pas immatriculé.

Pour les autres machines de cette vente, il faudra compter, pour les frais, 14,40 % TTC du montant de l’adjudication avec un minimum de 360 € TTC. À cette somme viendront s’ajouter 140 euros de frais fixes + 85 € TTC si le véhicule bénéficie d’une garantie CIRANO (voir la description de chaque lot).

Le règlement pourra se faire par virement ou par carte bancaire.

 

Les scooters et les motos électriques

On commence par ce scooter Apec 50 cm3 PS3 de 2025 neuf (kilomètre). Son estimation est fixée à 200 euros et contrairement à la description, nous sommes bien en présence d’un modèle propulsé par un moteur thermique.

Apec PS3 50 cm3 2025 (lot n°1)
Apec PS3 50 cm3 2025 (lot n°1)

 

À la capitale, les scooters sont légion et, comme ce Sym 125 cm3 GTS, le tablier et le top-case sont les accessoires indispensables pour se protéger du froid et de la pluie et transporter quelques objets et stocker son casque. Cet exemplaire a passé le cap des 35 500 kilomètres et attend un minimum de 500 euros.

Sym GTS 125 cm3 2017 (lot n°2)
Sym GTS 125 cm3 2017 (lot n°2)

 

Vous êtes tentés par une moto électrique ? Cette Zero Motorcycles S ZF 14.4 11 kW équivalent à 250 cm3 cherche un nouveau pilote prêt à investir 5 200 euros. Elle est de 2022 et elle a un peu moins de 5 000 kilomètres.

Zéro Motorcycles S ZF 14.4 2025 (lot n°7)
Zéro Motorcycles S ZF 14.4 2025 (lot n°7)

 

Toujours en électrique, mais neuf, ce scooter Revolt de chez Volta est estimé à 200 euros. C’est un RS5 équivalent à un 50 cm3 et c’est un millésime 2025.

Revolt Volta RS5 2025 équivalent 50 cm3 (lot n°11)Volta Revolt RS5 2025 équivalent 50 cm3 (lot n°11)

 

On continue page suivante avec les motos.

Page suivante

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Derniers articles moto

Voir toute l'actu moto

Articles moto les plus populaires

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité