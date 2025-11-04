Les motos

Les amateurs d’Harley-Davidson pourront jeter leur dévolu sur quatre machines. Cette Pan América Spécial 1250 ARH (pour Adaptative Ride Height) de 2022 attend au moins 8 300 euros. Elle a 24 319 kilomètres à son compteur et semble en bon état si ce n’est sa batterie qui devra être contrôlée. Pour les autres modèles de la marque, vous aurez le choix entre un Fat Boy FLSTF (estimation à 8 000 euros), un Road King Spécial (estimation à 14 000 euros) et un Softail Héritage (estimation à 8 300 euros).

Si vous cherchez une machine toute simple et qui n’explosera pas votre budget, cette Brixton 500 X Crosssfire estimée à 1 300 euros vous attend. Pour en savoir plus sur ce modèle, vous pouvez retrouver notre essai en cliquant ici.

Neuve, cette Indian Roadmaster 1890 cm3 de 2024 qui se trouve en région parisienne est bradée à 16 800 euros. Une Poursuit DH Premium de 2024 avec 15 527 kilomètres sera proposée à partir de 16 300 euros.

Avec sept modèles disponibles, la marque BMW est omniprésente dans cette vente. Comptez au moins 9 000 euros pour cette S1000RR de 2015. Son kilométrage n’est malheureusement pas précisé dans la description.