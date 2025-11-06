Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
ActualitE

Epoqu’Auto : 46 motos aux enchères le 7 novembre

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

2. Epoqu’Auto 2025: les motos d’après 1945

 

Les machines d’après-guerre

Pour représenter les machines de tout-terrain, que pensez-vous de cette Honda 500 CR de 1986 ? On ne sait pas grand-chose sur l’état du moteur si ce n’est qu’une remise en route sera à effectuer. Son estimation est proposée entre 4 800 et 5 300 euros.

Honda 500 CR 1986 (lot n° 41)
Honda 500 CR 1986 (lot n° 41)

 

On revient plus proche de nous (en 2010) avec cette BMW F 650 GS. Il s’agit d’une série limitée « 30ème anniversaire ». Elle vient juste de passer le cap des 20 000 kilomètres. Côté estimation, comptez entre 4 000 et 6 000 euros.

BMW F 650 GS 2010 (lot n° 43)
BMW F 650 GS 2010 (lot n° 43)

 

On aurait bien aimé en savoir un peu plus sur cette KTM préparée pour la piste. Exposée dans un musée privé pendant plusieurs années, une bonne révision sera donc à prévoir (estimation fixée entre 1 300 et 1 800 euros).

KTM Piste (lot n° 11)
KTM Piste (lot n° 11)

 

Pour finir, voici le graal pour les courses d’endurance « classic » : la sulfureuse Honda VFR 750 R, plus connue sous le nom de code « RC 30 ». Cet exemplaire est du millésime 1988. Les jantes d’origine seront fournies avec la machine. Immobilisée pendant plusieurs années, son nouveau propriétaire devra lui offrir une révision complète avant de pouvoir reprendre la route (ou la piste) en toute sérénité. Pour l’estimation proposée entre 32 000 et 40 000 euros, on est peut-être un peu gourmand compte tenu de la morosité du marché actuel…

Honda VFR 750 R RC30 1988 (lot n° 12)
Honda VFR 750 R RC30 1988 (lot n° 12)

 

Un petit tour sur le site Osenat ou sur celui d’interencheres.com vous permettra de découvrir tous les lots qui seront proposés lors de cette vente aux enchères.

