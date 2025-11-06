Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE

Epoqu’Auto : 46 motos aux enchères le 7 novembre

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

0  

Le salon Epoqu’Auto ouvrira ses portes ce vendredi 7 novembre jusqu’au dimanche 9 novembre à Lyon. La maison Osenat orchestrera une vente aux enchères de 46 motos de collection le vendredi…

Epoqu’Auto : 46 motos aux enchères le 7 novembre

 À quelques heures de l’ouverture des portes du Salon Epoqu’Auto qui se tiendra à Lyon du 7 au 9 novembre, nous vous proposons de découvrir quelques lots qui seront mis aux enchères le vendredi 7 novembre à partir de 18h par le spécialiste en la matière à savoir la maison Osenat.

 46 motos seront proposées sous le marteau. Si vous ne pouvez pas vous rendre sur place, vous pourrez suivre la vente en live notamment sur interencheres.com et éventuellement enchérir depuis votre canapé.

 

Frais et conditions de vente

Les frais seront de 20 % du montant de l’adjudication. Attention, les véhicules qui n’auront pas été retirés le 10 novembre seront rapatriés à Fontainebleau. Des frais de rapatriement de 350 HT par moto seront alors facturés et à partir du 24 novembre, des frais de stockage viendront s’ajouter. N’hésitez pas à aller consulter le site Osenat pour connaître toutes les conditions de vente.

Le paiement pourra se faire par chèque en euro, en espèces en euro (1000 euros maxi pour les commerçants et 15 000 euros maxi pour les particuliers n’ayant pas leur domicile fiscal en France), par carte bancaire (Visa ou Mastercard) ou par virement bancaire.

L’exposition des lots est à découvrir dans la Hall 6 vendredi 7 novembre de 9h à 18h. La vente se déroulera le même jour au même endroit à partir de 18h.

Les machines d’avant-guerre

Pour les amateurs de machines produites entre la première et la deuxième guerre mondiale, seulement quatre machines vous seront proposées. On commence par la doyenne de cette vente. Il s’agit d’une Rudgee Withworth 350 cm3 de 1925. Elle a sa carte grise française mais sera à réviser car sa dernière participation à un rallye remonte à 2023 (estimation entre 11 000 et 15 000 euros).

Rudge Withworth 350 cm3 1925 (lot n° 16)
Rudge Withworth 350 cm3 1925 (lot n° 16)

 

Un beau V-Twin maintenant toujours d’origine britannique avec cette Royal Enfield 1000 cm3 de 1928. Elle est en carte grise « collection » et une révision sera à prévoir. Son estimation a été fixée entre 17 000 et 20 000 euros.

Royal Enfield 1000 cm3 1928 (lot n° 17)
Royal Enfield 1000 cm3 1928 (lot n° 17)

 

Cap sur la Belgique avec cette FN (Fabrique Nationale) 500 cm3 culbutée de 1929 qui est estimée entre 10 000 et 15 000 euros. Comme les précédentes, une bonne révision sera à prévoir.

FN 500 cm3 type M67 1929 (lot n° 22)
FN 500 cm3 type M67 1929 (lot n° 22)

 

On termine cette première partie avec cette Motoconfort 350 cm3 de 1935. Entièrement restaurée par son propriétaire, elle est restée immobilisée pendant plusieurs années. Une bonne révision sera donc à prévoir (estimation entre 5 000 et 8 000 euros).

Motoconfort 350 cm3 T4L 1935 (lot n° 1)
Motoconfort 350 cm3 T4L 1935 (lot n° 1)

 

On continue avec les motos d’après la deuxième guerre mondiale.

Page suivante

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Derniers articles moto

Voir toute l'actu moto

Articles moto les plus populaires

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité