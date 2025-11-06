Epoqu’Auto : 46 motos aux enchères le 7 novembre

À quelques heures de l’ouverture des portes du Salon Epoqu’Auto qui se tiendra à Lyon du 7 au 9 novembre, nous vous proposons de découvrir quelques lots qui seront mis aux enchères le vendredi 7 novembre à partir de 18h par le spécialiste en la matière à savoir la maison Osenat.

46 motos seront proposées sous le marteau. Si vous ne pouvez pas vous rendre sur place, vous pourrez suivre la vente en live notamment sur interencheres.com et éventuellement enchérir depuis votre canapé.

Frais et conditions de vente

Les frais seront de 20 % du montant de l’adjudication. Attention, les véhicules qui n’auront pas été retirés le 10 novembre seront rapatriés à Fontainebleau. Des frais de rapatriement de 350 HT par moto seront alors facturés et à partir du 24 novembre, des frais de stockage viendront s’ajouter. N’hésitez pas à aller consulter le site Osenat pour connaître toutes les conditions de vente.

Le paiement pourra se faire par chèque en euro, en espèces en euro (1000 euros maxi pour les commerçants et 15 000 euros maxi pour les particuliers n’ayant pas leur domicile fiscal en France), par carte bancaire (Visa ou Mastercard) ou par virement bancaire.

L’exposition des lots est à découvrir dans la Hall 6 vendredi 7 novembre de 9h à 18h. La vente se déroulera le même jour au même endroit à partir de 18h.

Les machines d’avant-guerre

Pour les amateurs de machines produites entre la première et la deuxième guerre mondiale, seulement quatre machines vous seront proposées. On commence par la doyenne de cette vente. Il s’agit d’une Rudgee Withworth 350 cm3 de 1925. Elle a sa carte grise française mais sera à réviser car sa dernière participation à un rallye remonte à 2023 (estimation entre 11 000 et 15 000 euros).

Un beau V-Twin maintenant toujours d’origine britannique avec cette Royal Enfield 1000 cm3 de 1928. Elle est en carte grise « collection » et une révision sera à prévoir. Son estimation a été fixée entre 17 000 et 20 000 euros.

Cap sur la Belgique avec cette FN (Fabrique Nationale) 500 cm3 culbutée de 1929 qui est estimée entre 10 000 et 15 000 euros. Comme les précédentes, une bonne révision sera à prévoir.

On termine cette première partie avec cette Motoconfort 350 cm3 de 1935. Entièrement restaurée par son propriétaire, elle est restée immobilisée pendant plusieurs années. Une bonne révision sera donc à prévoir (estimation entre 5 000 et 8 000 euros).

On continue avec les motos d’après la deuxième guerre mondiale.