France : “Un million de véhicules fantômes” : la fraude à l’immatriculation qui embarrasse l’État… mais pas comme vous le croyez
Le scandale fait du bruit, et pour cause. Depuis plusieurs jours, une affirmation circule : près d’un million de véhicules rouleraient en France hors des radars administratifs. Une “maxi arnaque” qui trouverait son origine dans la réforme du système d’immatriculation. Mais derrière ce chiffre choc, la réalité est plus complexe… et plus subtile. Car oui, une fraude existe.
Depuis 2017, avec la modernisation du système d’immatriculation et l’ouverture à des professionnels habilités, l’État a voulu accélérer les démarches. Résultat : un dispositif plus fluide… mais aussi plus vulnérable. Certaines sociétés ont exploité ces failles, créant de véritables circuits de fraude via des structures fictives, capables de produire des documents en apparence parfaitement valides.
Les dérives sont multiples : immatriculations frauduleuses, manipulation de statuts pour éviter certaines taxes, anomalies dans les contrôles techniques, ou encore contournement des malus environnementaux. Le tout pour des montants qui se chiffreraient en centaines de millions d’euros.
La Cour des comptes n’a pas manqué de pointer du doigt ces dysfonctionnements, notamment le manque de contrôle sur des dizaines de milliers d’acteurs habilités à accéder au système. Mais faut-il pour autant parler d’un million de “véhicules fantômes” ? Pas vraiment.
La riposte du Ministère (Plan 2025-2026)
Ce chiffre, largement repris, correspond davantage à un volume d’irrégularités ou d’anomalies dans les bases que de voitures réellement invisibles circulant sur les routes françaises. En pratique, rouler sans immatriculation reste extrêmement risqué et marginal.
Ce qui est en jeu, en revanche, est bien réel. Et c’est la fiabilité d’un système clé, au cœur de la fiscalité et du contrôle des véhicules. Et sur ce point, l’État lui-même a reconnu des failles, annonçant un durcissement des contrôles et une réduction drastique des accès au registre. Ainsi, en cas d’achat d’un véhicule d’occasion, l'ANTS demande désormais une certification d'identité numérique plus stricte pour les vendeurs particuliers afin de limiter ces usurpations. La "farce" administrative touche à sa fin, mais le nettoyage du fichier national prendra des années.
Le problème n’est donc pas une invasion de véhicules fantômes. C’est pire : une perte de contrôle progressive d’un système censé être verrouillé. Et ça, pour les finances publiques comme pour la sécurité routière, c’est tout sauf anodin…
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération