France : “Un million de véhicules fantômes” : la fraude à l’immatriculation qui embarrasse l’État… mais pas comme vous le croyez

Depuis 2017, avec la modernisation du système d’immatriculation et l’ouverture à des professionnels habilités, l’État a voulu accélérer les démarches. Résultat : un dispositif plus fluide… mais aussi plus vulnérable. Certaines sociétés ont exploité ces failles, créant de véritables circuits de fraude via des structures fictives, capables de produire des documents en apparence parfaitement valides.

Les dérives sont multiples : immatriculations frauduleuses, manipulation de statuts pour éviter certaines taxes, anomalies dans les contrôles techniques, ou encore contournement des malus environnementaux. Le tout pour des montants qui se chiffreraient en centaines de millions d’euros.

La Cour des comptes n’a pas manqué de pointer du doigt ces dysfonctionnements, notamment le manque de contrôle sur des dizaines de milliers d’acteurs habilités à accéder au système. Mais faut-il pour autant parler d’un million de “véhicules fantômes” ? Pas vraiment.

La riposte du Ministère (Plan 2025-2026)

Ce chiffre, largement repris, correspond davantage à un volume d’irrégularités ou d’anomalies dans les bases que de voitures réellement invisibles circulant sur les routes françaises. En pratique, rouler sans immatriculation reste extrêmement risqué et marginal.

Ce qui est en jeu, en revanche, est bien réel. Et c’est la fiabilité d’un système clé, au cœur de la fiscalité et du contrôle des véhicules. Et sur ce point, l’État lui-même a reconnu des failles, annonçant un durcissement des contrôles et une réduction drastique des accès au registre. Ainsi, en cas d’achat d’un véhicule d’occasion, l'ANTS demande désormais une certification d'identité numérique plus stricte pour les vendeurs particuliers afin de limiter ces usurpations. La "farce" administrative touche à sa fin, mais le nettoyage du fichier national prendra des années.

Le problème n’est donc pas une invasion de véhicules fantômes. C’est pire : une perte de contrôle progressive d’un système censé être verrouillé. Et ça, pour les finances publiques comme pour la sécurité routière, c’est tout sauf anodin…