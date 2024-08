GP d’Autriche : Bagnaia en chef d’orchestre du concert Ducati

La course a commencé sous les meilleurs auspices pour Martín, qui a réussi un excellent départ malgré une coupure au doigt subie la veille. Il a rapidement pris la tête, mais Bagnaia, déterminé à ne pas se laisser distancer, l’a rapidement rejoint. Dès les premiers tours, les deux pilotes se sont livrés à une lutte acharnée, rappelant les batailles intenses de la Sprint Race.

Marc Márquez, quant à lui, a connu un début de course cauchemardesque. Après un contact avec Franco Morbidelli, il s’est retrouvé relégué à la quatorzième place. Ce n’était pas la journée du champion espagnol, qui malgré une remontée courageuse, n’a jamais vraiment été en mesure de contester la domination des hommes de tête.

Pendant ce temps, Bastianini se contentait d’observer les deux premiers, attendant patiemment son moment pour attaquer. Derrière lui, les KTM de Jack Miller et Brad Binder se disputaient la quatrième place, avec les Aprilia d’Aleix Espargaró et Maverick Viñales en embuscade. Mais la course de Miller a pris fin prématurément avec une chute au virage 2, laissant Binder et Márquez se battre pour la quatrième position.

Malgré tous les efforts de Márquez, il n'a pas pu rattraper le trio de tête. Bagnaia, de son côté, a creusé l’écart, s’assurant une confortable avance de près de deux secondes sur Martín, qui a lui-même maintenu une distance respectable par rapport à Bastianini.

Les derniers tours ont vu les positions se stabiliser, sans véritable suspense pour le podium. Bagnaia franchit la ligne d’arrivée en vainqueur, confirmant son statut de leader incontesté de ce Grand Prix d’Autriche. Jorge Martín, malgré sa blessure, a terminé à une solide deuxième place, suivi de Bastianini qui complète le podium.

Cette course n'a fait que renforcer la position de Bagnaia en tant que favori pour le titre, tandis que ses rivaux doivent maintenant trouver un moyen de contrer sa domination. Ce be sera pas le souci de nos deux Français très loin du compte. Fabio Quartararo a posé sa Yamaha au 18e rang tandis que Johann Zarco a trainé sa Honda à l’avant-dernière position…