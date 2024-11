GP Products relooke la Ducati Panigale V2

C’est en piochant dans son stock de pièces premium que la société néerlandaise GP Products fait une nouvelle fois preuve de son savoir-faire dans l’art de préparer des véhicules d’exception.

Pour son ultime création, Marc Goutziers et son équipe disposaient d’une Panigale V2 spécialement réservée pour laisser parler leur créativité. Et cette fois-ci, GP Products a décidé de rendre hommage à l’une de ses propres créations : la Audi RS6 C8 réalisée au printemps dernier pour célébrer la Audi RS2 de 1993. On retrouve donc logiquement sur l’Italienne cette livrée couleur Bleu Nogaro déjà utilisée sur l’Allemande en mai dernier.

Pour le reste, tous les composants visibles de la moto ont été soigneusement retirés : du carénage complet au réservoir, en passant par les freins, les suspensions et les roues, ne conservant que le cadre, le moteur, et le sous-châssis avec son monobras.

La suspension avant a été relookée avec des fourreaux de fourche bleus, tandis que le carénage et les étriers sont soigneusement déposés à l'atelier de peinture. Quelques ponçages à la machine et à la main plus tard, le carénage reçoit sa teinte Bleu Nogaro, tandis que les étriers de frein sont teintés en rouge ardent. L’échappement de série de la Panigale V2 a été remplacé par une ligne Akrapovic en titane.

Une préparation à plus de 50 000 euros

Les jantes Rotobox RBX2 à cinq branches font également un clin d'œil aux jantes à cinq branches d'origine de la RS2 d'antan, ainsi qu'aux jantes de la RS6 Hommage.

La selle d'origine reçoit une couche d'Alcantara, complétée par un bouchon du réservoir de carburant et des rétroviseurs capables de se replier à plat. Puig fournit, entre autres, une bulle fumée, des protections de levier ainsi que les leviers de frein et d'embrayage réglables, qui sont finis avec des pièces anodisées bleues pour se fondre parfaitement dans la robe spéciale de la V2.

Si la version de base de la moto a été facturée 24 190 euros, la facture des modifications fait s’envoler la note finale de cette Panigale V2 RS6 Hommage à plus de 50 000 euros (51 649 euros pour être exact).

Le prix de l’excellence.