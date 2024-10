La BMW R 1300 GS se pare de carbone

Habitué à la préparation de motos sportives, GP Products s'attaque cette fois à une branche complètement différente de sa vaste gamme avec le trail allemand BMW R 1300 GS.

Revue à la façon du Land Rover Defender Urban Widetrack, la BMW R 1300 GS profite donc à son tour du vaste stock de pièces disponibles au catalogue de GP Products.

Si le trail conserve ses caractéristiques techniques (moteur Boxer de 1 300 cm3 délivrant 145 chevaux et 149 Nm de couple), tout l’habillage de la moto a été démonté et repeint en noir et or (Phantom Gold et Gloss Black), tandis que des pièces en fibres tressées ont été ajoutées à l’ensemble.

On retrouve également un pare-brise, des déflecteurs et des protège-mains semi-transparents, des repose-pieds enduro, un bouchon d’huile moteur et un sabot moteur issus du catalogue de Puig, une selle personnalisée en alcantara noir ou encore un silencieux Remus 8 2.0 noir en acier inoxydable noir dont l'embout est en fibre de carbone lui aussi.

Des valises Shad aux couleurs de la moto et agrémentées de carbone peuvent également compléter cette préparation inédite du maxi-trail star de la firme allemande présenté en fin d'année dernière.