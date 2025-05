Harley-Davidson change de braquet : la marque se tourne vers les petites motos populaires pour survivre

Kolja Rebstock, vice-président de la marque pour les marchés internationaux, l’admet sans détour : « Nous avons perdu du volume lorsque nous avons arrêté de vendre le Sportster. Le défi est clair : comment lancer des petites motos rentables tout en attirant de nouveaux motards. »

La Harley populaire, une idée longtemps taboue, est désormais une nécessité économique. Exit le Forty-Eight et le Sportster 883 en Europe ; le ticket d’entrée de la gamme débute désormais à un tarif dissuasif pour le motard lambda. Dans un contexte où des modèles comme la Honda GB350S ou la Triumph Speed 400 cartonnent, Harley songe à répliquer avec le X440, produit en Inde par Hero MotoCorp, vendu localement autour de 2 000 €. Son arrivée en Europe semble plus proche que jamais.

Mais ce changement ne se limite pas à l’offre produit. Il s’agit d’un virage culturel. Rebstock le souligne : « Nous devons rester fidèles à nos clients traditionnels, mais si nous le faisons seuls, nous nous isolons. » Et de rappeler que « certaines personnes ne savent même pas que nous vendons un trail comme le Pan America depuis 2021. »

Harley Davidson veut changer de mentalité et d'image

Harley veut s’ouvrir, moderniser son image, sortir du cliché du quinquagénaire tatoué en gilet à clous. Elle veut parler aux jeunes, aux femmes, aux urbains. Et elle en a les moyens industriels : une production en Thaïlande permet d’alimenter le monde entier à moindre coût… sauf en cas de retour de droits de douane américains, scénario redevenu plausible avec Donald Trump dans les parages.

Dans ce contexte tendu, Harley joue sur plusieurs tableaux : elle prépare des modèles plus simples, renouvelle discrètement ses designs, et s’invite même en compétition, avec ses baggers au look radical intégrés au programme MotoGP dès 2026.

Harley-Davidson n’a pas renié son ADN – elle l’a simplement hybridé avec la réalité du marché. Ce qui était jadis une trahison de l’esprit biker devient aujourd’hui un acte de survie. La légende change de taille, mais pas d’ambition.