Honda : Le retour du six cylindres en ligne ?

Ce retour aux sources serait une véritable révolution dans le monde de la moto. Le six-cylindres en ligne, rendu célèbre par la légendaire CBX1000, pourrait ainsi faire son grand retour. Cette architecture moteur, synonyme de puissance et de raffinement, avait marqué les esprits à la fin des années 70.

Si Honda confirme ces rumeurs, il est fort probable que nous ayons droit à un simple aperçu de cette future moto lors du prochain salon de Milan. Le but étant de susciter l'engouement des passionnés et de créer une attente autour de ce modèle. "Si nous prenons trop de temps pour montrer un modèle réaliste ou pratique, nous perdrons des clients, c'est pourquoi nous avons créé quelque chose que les gammes Honda n'ont pas actuellement, quelque chose qui enthousiasmera les utilisateurs et les fera attendre environ un an", a déclaré un représentant de la marque.

Le retour du six-cylindres en ligne pose de nombreux défis. Les normes environnementales actuelles sont bien plus strictes qu'à l'époque de la CBX1000. Honda devra donc trouver des solutions techniques pour rendre ce moteur à la fois performant et respectueux de l'environnement. De plus, la production d'un tel moteur est complexe et coûteuse.

En misant sur le retour du six-cylindres en ligne, Honda prend un risque calculé. Si ce projet aboutit, la marque japonaise pourrait bien créer l'événement et séduire une nouvelle génération de motards. Reste à savoir si les performances et le prix de cette future moto seront à la hauteur des attentes des passionnés.

En attendant d'en savoir plus, les spéculations vont bon train. Certains évoquent l'idée d'un compresseur pour augmenter les performances du moteur, tandis que d'autres imaginent déjà un design rétro inspiré de la CBX1000. Quoi qu'il en soit, l'avenir s'annonce passionnant