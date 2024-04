Honda Monkey Star Wars : pour que la force soit avec vous

Saga qui a traversé les générations, presque, sans prendre une ride, Star Wars et son univers fantastique fascine toujours autant les grands comme les petits.

Aujourd’hui propriété de Disney, la franchise se retrouve déclinée sous toutes les formes, rentabilité commerciale oblige, jusque sur nos deux-roues.

Une habitude ces dernières années, tant les collaborations entre les marques de l’univers du deux-roues (HJC, Yamaha et plus récemment Ruroc) se multiplient.

L’ultime exemple de cet essorage de la franchise se trouve du côté de la Thaïlande, avec une édition spéciale Star Wars du petit Honda Monkey et ses 9 chevaux de puissance.

Décliné dans deux versions (côté lumineux et côté obscur de la Force), avec décorations propres, le Honda Monkey Star Wars Edition est limité à seulement 300 exemplaires, chacun commercialisé l’équivalent de 2 900 €. Chaque moto est numérotée, et transmise au propriétaire avec un porte-clés, des badges Star Wars, et même un sabre laser.

Mauvaise nouvelle, outre le fait que cela soit une édition exclusive au marché thaïlandais, tous les exemplaires en vente ont trouvé preneur en seulement quelques heures, dont certains se retrouvent déjà en vente sur des sites spécialisés, avec un tarif qui a déjà plus que doublé…