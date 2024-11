Honda présente à Milan un second petit scooter électrique

Là où le EM1 e: s'avère idéal pour se rendre au collège et en revenir, le CUV e: revendique un potentiel nettement plus élevé, avec des accélérations et une vitesse de pointe similaires (80 km/h) à celles d'un scooter 125 à moteur thermique.

Animé par un moteur électrique E-Drive de 6 kW, le CUV e:, il profite d'une paire de batteries amovibles Honda Mobile Power Pack e: de 48V et 1,3 kW rechargeable de 0 à 100 % en 6 heures (3 heures pour 0 à 75 % grâce à une station de charge dédiée utilisable à domicile) offrant une autonomie annoncée par le constructeur de 70 km.

Le scooter Honda est également doté d'un système d'assistance à la marche arrière, de trois modes de conduite (Sport, Standard et Econ), d'un éclairage full LED, d'un plancher plat, un tablier qui intègre un petit vide-poches, un espace aménagé sous la selle, d'une prise de charge USB-C et d'un système Smart Key. L'instrumentation est confiée à un écran TFT de 5 pouces alors que la version "RoadSync Duo" dispose d'un écran de 7 pouces avec fonction de connectivité qui donne accès à la navigation ainsi qu'à de multiples autres fonctions parmi lesquelles les options de recharge, la navigation, les appels téléphoniques mains libres ou encore l'écoute de musique. Mais l'avantage le plus significatif du nouveau service Honda RoadSync Duo est qu'il continue à évoluer, même après l'achat, grâce à des mises à jour du logiciel directement par WiFi.

La partie-cycle du scooter électrique Honda dispose d'un cadre ouvert en acier, une fourche télescopique de 31 mm de diamètre et deux combinés-amortisseurs, des roues de 12 pouces et un système de freinage combiné (CBS) avec disque avant et tambour arrière. Un porte-paquets fait aussi partie de l'équipement d'origine.

Comme dans le cas du EM1 e:, le CUV e: (120 kg en ordre de marche), ses batteries Honda Mobile Power Pack e: et son chargeur seront accessibles via des formules de location, de souscription ou de leasing ou bien encore en vente directe.

Une large gamme d’accessoires et d’équipements a également été développée pour le CUV e: parmi lesquels un Smart top-case, une bulle ou des protège-mains…

Le Honda CUV e: 2025 est disponible en trois coloris : blanc, noir et argent. Son tarif n'a pas encore été annoncé.