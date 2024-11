Honda se met aux batteries interchangeables

Après le EM1 e:, Honda a présenté sur le dernier salon de Milan le CUV e:, un second petit scooter électrique urbain.

Un marché sur lequel Honda tente de placer ses billes, notamment en développant des batteries amovibles baptisées « Honda Mobile Power Pack e: ». Pour développer son offre de mobilité électrique, le constructeur nippon vient d’annoncer un partenariat avec la jeune entreprise suédoise GoCimo.

Durant un, à partir de février 2025, Honda et GoCimo vont ainsi mener des tests dans la ville de Malmö. Le test consistera à implanter les stations "Honda Power Pack Exchanger e:" dans trois différents lieux de la ville où les utilisateurs pourront échanger les batteries qui sont utilisées sur des véhicules électriques tels que l'EM1 e:. La marque japonaise fournira également le matériel et les systèmes connexes, y compris trente scooters EM1 e:, soixante batteries « Honda Mobile Power Pack e: » et assurera le SAV des véhicules.

Honda, qui a déjà mis en place des services d'échange de batteries au Japon, en Inde, en Indonésie et en Thaïlande mènera ces tests pour la première fois en Europe, avec pour objectif de vérifier la pertinence de ce service ainsi que sa faisabilité économique. La marque précise : " Cet objectif passera par la multiplication, dans les principales villes européennes, de services d'échange dédiés aux produits Honda afin de participer à l'électrification des mobilités et à l'achèvement d'une société à faibles émissions carbone."