Il maquille sa BMW en moto de la Police pour se faire respecter sur la route

Il voulait « être respecté des automobilistes sur la route », et il va certainement le payer très cher.

L’information a été relayée directement par la Gendarmerie du Var en ce début de semaine sur la page Facebook des forces de l’ordre : « Les gendarmes de Pierrefeu-du-Var ont procédé au contrôle d’un individu circulant sur une moto de type police, entièrement équipée avec les avertisseurs sonores et lumineux, bandes réfléchissantes et gyrophare… »

Sur la publication Facebook on découvre bel et bien une BMW R 1200 RT maquillée et habillée aux couleurs de la Police.

Mal lui en a pris puisque le motard a été intercepté par les forces de l’ordre, les vraies celles-ci. Son véhicule a été saisi avant une possible confiscation future, et il risque désormais gros.

Fausse moto de la Police, vrais ennuis

Convoqué devant le tribunal au début du mois de décembre prochain, il pourrait bien regretter la petite transformation apportée à sa moto : « Les forces de l’ordre rappellent que l’usage de véhicules ou d’équipements pouvant prêter à confusion avec ceux de la police constitue une infraction et peut entraîner de lourdes sanctions. »

L’article 433-15 du Code pénal prévoit en effet jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende pour le fait « par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d’utiliser un véhicule, ou de faire usage d’un insigne ou d’un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public ».