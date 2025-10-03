Il maquille sa BMW en moto de la Police pour se faire respecter sur la route
C’est une drôle d’anecdote que la Gendarmerie du Var a relayée en ce début semaine. Les forces de l’ordre ont procédé à l’arrestation d’un motard qui roulait sur une BMW maquillée en moto de la Police.
Il voulait « être respecté des automobilistes sur la route », et il va certainement le payer très cher.
L’information a été relayée directement par la Gendarmerie du Var en ce début de semaine sur la page Facebook des forces de l’ordre : « Les gendarmes de Pierrefeu-du-Var ont procédé au contrôle d’un individu circulant sur une moto de type police, entièrement équipée avec les avertisseurs sonores et lumineux, bandes réfléchissantes et gyrophare… »
Sur la publication Facebook on découvre bel et bien une BMW R 1200 RT maquillée et habillée aux couleurs de la Police.
Mal lui en a pris puisque le motard a été intercepté par les forces de l’ordre, les vraies celles-ci. Son véhicule a été saisi avant une possible confiscation future, et il risque désormais gros.
Fausse moto de la Police, vrais ennuis
Convoqué devant le tribunal au début du mois de décembre prochain, il pourrait bien regretter la petite transformation apportée à sa moto : « Les forces de l’ordre rappellent que l’usage de véhicules ou d’équipements pouvant prêter à confusion avec ceux de la police constitue une infraction et peut entraîner de lourdes sanctions. »
L’article 433-15 du Code pénal prévoit en effet jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende pour le fait « par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d’utiliser un véhicule, ou de faire usage d’un insigne ou d’un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public ».
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération