Indian: motos, matériel et stock garage le 26 novembre à Noyon (60)

Il ne vous reste que quelques jours pour convaincre votre banquier si vous avez toujours caressé l'ambition de tenir un magasin de motos. Dans le cas qui nous intéresse ici, c'est l'intégralité d'une concession Indian qui sera vendue aux enchères le 26 novembre.

Conditions et frais concernant cette vente

Contrairement à la quasi-totalité des ventes aux enchères que nous vous présentons sur Caradisiac Moto, cette vacation ne sera pas retransmise sur internet. Ici, c'est l'intégralité des lots qui sera proposée avec une mise à prix fixée à 252 000 euros.

Les frais en judiciaire sont de 14,28 %. Un dépôt de garantie représentant 10 % de la mise à prix, soit 25 000 euros sera exigé pour pouvoir enchérir. Le palier d'enchères sera proposé à 10 000 euros.

Une soixantaine de lots

Indian Board Track (reproduction)



Ce sont donc soixante et un lots qui seront à acquérir en une seule fois. Les objets de déco comme l'Indian de Board Track ci-dessus dont on ne sait rien de plus que le fait que ce soit une "reproduction", tout le matériel de l'atelier, le stock de pièces détachées et bien évidemment les motos, tout sera proposé avec une mise à prix à 252 000 euros.

Indian Chief 2022 avec 4 150 kilomètres



Une exposition publique est prévue le lundi 25 novembre de 9 heures 30 à 16 heures en Seine-et-Marne uniquement sur rendez-vous. D'ailleurs, le lieu sera tenu secret et ne sera dévoilé que lors de la prise de rendez-vous.

Indian Roadmaster 116 2020 26 500 kilomètres

La vente se tiendra donc le mardi 26 novembre à partir de 14 heures 30 au 37 rue de Lille à Noyon dans l'Oise.

Dernière chose qui a quand même son importance concernant les normes antipollution, toutes les motos neuves sont classées en Euro 5, ce qui implique qu'il faudra impérativement que ces machines neuves soient immatriculées avant le 1er janvier 2025.

Indian Chief Dark Horse 2018 55 294 kilomètres

Tous les lots qui composent cette vente sont donc à retrouver sur le site interencheres.com rubrique "véhicules", site où vous retrouverez toutes les modalités concernant cette vente.

