Indian prêt à dégainer une Colt ?

Pour 2024, Indian a renouvelé sa gamme Scout. Une famille désormais articulée autour d’un nouveau moteur bicylindre en V de 1 250 cm3 à refroidissement liquide : le SpeedPlus 1250 (105 chevaux et plus de 109 Nm de couple), la gamme Scout 2024 est aujourd’hui déclinée en cinq modèles reposant sur cette plateforme inédite : l’Indian Scout Bobber (à partir de 15 390 €), l’lndian Sport Scout (à partir de 15 690 €), l’Indian Scout Classic (à partir de 15 690 € également) ainsi que l’Indian Super Scout et l’Indian 101 Scout (à partir de 18 990 €).

Après la famille Scout cette année, c’est la famille Indian Chief pourrait s’agrandir avec une nouvelle version de la gamme Chief : la Colt. Une déclinaison inédite qui rejoindrait les actuelles Chief, Super Chief, Chief Bobber et Sport Chief.

Selon des documents internes à Indian et dévoilés par nos confrères de Motorcycle, l’Indian Colt intégrerait donc la gamme Chief dans les prochains mois et pourrait être proposée avec plusieurs niveaux de finitions, sans que son style général ne soit encore toutefois précisé.

Si le catalogue Indian ne devrait pas évoluer dans les mois à venir, les rumeurs évoquent déjà une présentation en 2025 pour cette nouvelle Indian Chief Colt.