Jedi Motor 750 GT : le Padawan ambitieux venu de Chine

Dès le premier regard, la Jedi Motor 750 GT affiche un look imposant qui rappelle, sans trop s’en cacher, la ligne élégante de la R1250RT de BMW. Cependant, malgré cette ressemblance, la 750 GT ne cherche pas à être une copie bas de gamme. Marabese a su intégrer une touche italienne unique, et sous cet esthétisme affirmé se cache une ingénierie intéressante.

Sous le carénage se trouve un bicylindre parallèle de 730 cc, produit avec l’aide de Suter Racing, entreprise suisse renommée pour son expertise en compétition. Avec ses 82 chevaux et 70 Nm de couple, la 750 GT offre des performances suffisantes pour de longs trajets sans toutefois viser la performance pure. Contrairement à ses concurrentes plus sophistiquées, elle ne dispose pas d’une panoplie de systèmes électroniques, si ce n’est un ABS de série. Un choix audacieux pour une moto de 2024, mais qui pourrait séduire les amateurs de simplicité mécanique.

Là où la Jedi Motor 750 GT se distingue, c’est dans son équipement destiné au confort du pilote. On retrouve des phares LED, un pare-brise et un siège réglables électriquement, ainsi que des poignées et une selle chauffantes. Le tableau de bord est constitué d’un écran TFT couleur qui affiche toutes les informations nécessaires pour les longs trajets. Des détails comme la caméra frontale et le port USB viennent compléter ce tableau, offrant à la 750 GT des fonctionnalités dignes des meilleures motos de tourisme.

L’un des atouts majeurs de cette moto est son prix. Avec un tarif de départ avoisinant les 15 000 euros, elle se positionne comme une option très compétitive face à la BMW R1250RT, vendue à plus de 23 000 euros. Certes, la Jedi Motor ne prétend pas égaler la qualité de construction ou le raffinement de la RT, mais elle veut proposer une expérience de conduite agréable et des fonctionnalités bien pensées pour un coût bien inférieur.

Malgré un poids de 225 kg, la Jedi Motor 750 GT se manierait étonnamment bien en ville grâce à une bonne répartition des masses. La hauteur de selle de 78 cm la rend accessible aux pilotes de toutes tailles, et le moteur délivre une puissance douce mais progressive, idéale pour les trajets urbains et les routes sinueuses. Sur les longues distances, elle révèlerait tout son potentiel avec un réservoir de 24 litres qui promet une bonne autonomie.

Pour l’instant, la Jedi Motor 750 GT est sur le point de débarquer en Italie, mais son expansion à travers l’Europe reste encore floue. Néanmoins, avec un tel rapport qualité-prix, elle pourrait bien séduire un public large, en quête d’une moto de tourisme polyvalente et abordable. Reste à voir si elle saura convaincre les motards européens, souvent fidèles à leurs marques traditionnelles.

La Jedi Motor 750 GT se présente comme une alternative sérieuse sur le marché des motos de tourisme. Alliant design italien, ingénierie suisse et fabrication chinoise, elle s’adresse à ceux qui souhaitent voyager confortablement sans se ruiner. Bien que les puristes de BMW ne risquent pas de changer de monture, la 750 GT a de solides arguments pour séduire les amateurs de nouveauté et de performance accessible.