Johann Zarco sauve sa saison avec Honda à Suzuka

Takumi Takahashi a pris un bon départ, engageant des batailles serrées avec Yamaha et Ducati. Après son premier relais, il a réussi à se détacher de ses concurrents. Johann Zarco a ensuite pris le relais, creusant un écart significatif, parfois d'une minute, que les adversaires n'ont pu combler.

La dernière heure a été marquée par un incident qui a failli coûter la victoire à l'équipe. Lors du dernier arrêt au stand, une erreur de manipulation a entraîné une pénalité de 40 secondes. Malgré cela, Takahashi a maintenu la tête et franchi la ligne d'arrivée avec une avance de sept secondes sur Karel Hanika de Yamaha.

Takumi Takahashi, avec un record de six victoires à Suzuka, était ému : « Heureux. Je suis juste heureux. » Johann Zarco a souligné l'intensité de la course : « C’est une des raisons pour lesquelles cette course de huit heures est si intense. Tout était sous contrôle, mais on ne peut commettre aucune erreur, même pas dans la voie des stands. »

Teppei Nagoe a exprimé sa fierté : « C'était une solide performance d'équipe, je suis tellement fier et heureux. Les deux autres pilotes étaient également extrêmement forts. Merci à tous ! »

Cette victoire marque le 30ème succès de Honda à Suzuka, en 45 éditions des 8 Heures de Suzuka dans le Championnat du Monde d'Endurance FIM, confirmant leur domination sur cette piste légendaire.