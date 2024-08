KTM prépare une expansion ambitieuse de sa gamme LC8c

KTM souhaite adapter le moteur LC8c pour attirer une clientèle plus large. Une version réduite du LC8c équipera la future 650 Duke, prévue pour concurrencer la Yamaha MT-07 à partir du printemps 2026. Une version Adventure basée sur cette configuration est également prévue. Pour les amateurs de sport, KTM prépare une version plus puissante du LC8c. La 990 RC R, avec une puissance maximale de 128 ch, sera l'une des premières à bénéficier de cette mise à jour. Bien que cette augmentation soit modeste, le potentiel du moteur a été démontré lors des tests au banc d'essai, où il a atteint près de 140 ch.

Deux nouveaux modèles sportifs verront le jour selon Speedweek : la 990 Duke R et la 990 RC R. La 990 RC R, déjà annoncée, est actuellement en phase finale de tests en Autriche et en Espagne. De son côté, la 990 Duke R offrira une version sportive du modèle standard avec des composants haut de gamme, notamment une fourche WP Apex de 48 mm et des pneus semi-slicks Michelin Power Cup 2. Elle sera équipée de freins Brembo Stylemas, une amélioration par rapport aux freins J.Juan de la 990 Duke standard.

La gamme Adventure de KTM s'élargira également. La 990 Adventure, inspirée des motos de course de rallye, arrivera sur le marché avec un design audacieux. En parallèle, la 990 SMT, une version supermotard de la 990 Adventure, est prévue. Ce modèle comportera des dimensions de roues de 17 pouces à l'avant et à l'arrière, des cadres modifiés et le système d'info divertissement de la 1390 Super Adventure.

Les lancements des 990 RC et 990 Duke R sont attendus début 2025. La 990 SMT et la 990 Adventure suivront un an plus tard, en 2026. Ces ajouts promettent de renforcer la position de KTM sur le marché des motos sportives et d'aventure, offrant des options variées pour différents types de motards. L'arrivée des nouvelles KTM 990 marque une nouvelle étape dans l'histoire de la marque autrichienne.