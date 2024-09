Le Kymco Downtown 350 peut-il lutter avec les Honda Forza et Yamaha X-Max ?

Pour moins de 6 000 €, c’est-à-dire 5 999 € hors promotions et 5 499 € jusqu’au 30 septembre 2024 (pour l’instant), le Kymco Downtown GT 350 profite d’une cylindrée raisonnable et économe, en sensations plus qu’en carburant. Sa mécanique, réactive, agréable, permet d’emmener avec un certain entrain, à défaut d’un entrain certain, ses 180 kilos le posant littéralement au sol. Elle profite de vibrations limitées et d’impressions de vitesse renforcées, sans oublier une partie cycle robuste et performante à même d’accepter de rouler vite sans prendre de risque grâce à un moteur doux et fort à la fois. Son freinage lui aussi "soft" -mais à l’ABS tardif et sautillant- finit de façonner l’image d’un scooter très policé et peu polisson, tandis que l’amortissement résolument ferme réveille à la moindre bosse prononcée, mais compose efficacement avec les dos-d'âne par exemple. Dommage que la selle ne soit pas plus moelleuse ni un peu plus ample, les grands gabarits auraient alors pu envisager d’allonger complètement les jambes, et les moins grands de ménager leur fessier (semelle dure).

Face au Forza 350, affiché 6 499 € et au X-Max 300 démarrant à 6 699 €, le Downtown GT peut mettre en avant sa garantie de 5 ans, son assistance de 2 ans et ses plus nombreux aspects pratiques, passant par un grand coffre sous la selle, des vide-poches amples ou encore un démarrage sans clef bien conçu et pratique. Plus routier dans l’absolu, plus sportif en apparence, il demeure en cela fidèle à son nom et « amplifie » le scooter urbain pour lui apporter des proportions de GT et des performances suffisantes. Ses deux bulles fournies permettent également de choisir son identité et le niveau de protection du buste et de la tête, mais le carénage avant manque nativement de déflexion.

Autre point discutable au regard des standards européens : les commodos pourraient être bien plus sexy et plus pratiques, du moins plus agréables, notamment la commande des clignotants. C’est bien là l’un des derniers axes de progression du Downtown GT. Pour le reste, la production taïwanaise fait fort bonne impression et son moindre tarif ne rime plus avec moindre qualité, mais avec effort commercial de la part d'une marque conquérante.

Caradisiac a aimé

Un couple moteur intéressant

Le supplément de caractère dans les tours

Un coffre impressionnant de taille

La prise USB directement sur le guidon

Le rapport qualité prix très correct Caradisiac n'a pas aimé La protection du haut du corps insufiisante

Le manque de confort de la selle (semelle et épaisseur)

L'ergonomie de la commande de clignotants

Le manque d’accessibilité de la prise USB du vide-poche gauche

La fiche technique du Kymco Downton 350

Moteur

Moteur Monocylindre 321 cm3, refroidissement liquide, injection, 4T

Puissance maxi 28,56 cv à 7250 tr/min

Couple 30 Nm à 5500 tr/min

Consommation 3,7 l/100 km

Transmission Automatique à variation continue

Dimensions

Réservoir essence 12,5 litres

Châssis

Dimensions (L x l x h) 2230 x 800 x 1280 mm

Empattement 1555 mm

Hauteur de selle 800 mm

Pneu avant 120/70-15

Pneu arrière 140/70-14

Poids 185 kg

Partie cycle

Freinage avant Disque ABS

Freinage arrière Disque ABS

Suspension avant Fourche télescopique

Suspension arrière Deux amortisseurs hydrauliques réglables en précontrainte