L'actu de la semaine : un nouveau side-car Mash, les LOA Mash et Moto Morini, BMW innove, la moto électrique DAB Motors et la Yamaha XSR900 GP à l'essai

À la Une cette semaine

Mash présente son nouveau side-car le B-Side 500

La marque de Beaune a présenté son ultime nouveauté, qui vient garnir sa gamme de side-cars : le B-Side 500. Un modèle animé, et c’est une première pour un side Mash, par un bicylindre en ligne à refroidissement liquide de 494 cm3, délivrant 54 chevaux à 8 500 tr/min, et doté d’un réservoir de 18 litres. Un bloc-moteur couplé à une boîte de vitesses à six rapports avec marche arrière, toujours pratique pour manœuvrer. Un modèle déjà disponible dans un coloris argenté chez les revendeurs Mash Motorcycles agréés à partir de 12 699 €.

La SIMA lance ses offres de LOA pour les marques Mash et Moto Morini

Distributrice à la fois de Mash et Moto Morini, la SIMA a précisé ses offres de printemps pour les deux marques, dont les modèles Mash, accessibles sans apport. Sont notamment concernées par ces offres la Mash Seventy, accessible dès 47,42 € par mois, la Mash X-Ride 125, à partir de 72,18 € par mois, la Five Hundred dès 74,24 € par mois, la Six Hundred à partir de 92,80 € par mois, la Mash X-Ride 650 17 pouces à partir de 103,12 € par mois, la X-Ride 650 21 pouces dès 121,68 € par mois, ou encore le tout nouveau side-car Mash B-Side accessible à partir de 253,67 € par mois sans apport.

Du côté de la marque italienne, ce sont les roadsters Seiemmezzo Street (35 loyers de 64,90 € après premier loyer de 2 280,50 €) et Seiemmezzo Scrambler (35 loyers de 65,60 € après premier loyer de 2 449 €), et les trails X-Cape 650 avec jantes bâtons (35 loyers de 74,85 € après premier loyer de 2 550 €) et X-Cape 650 avec jantes rayons (35 loyers de 74,95 € après premier loyer de 2 799,65 €) qui profitent de ces offres de financement.

BMW innove avec un système qui automatise le changement de rapport

Le constructeur allemand vient de présenter son ultime innovation technologique : l’Automated Shift Assistant (ASA). Un système qui permet de se passer totalement du levier d’embrayage. L'ASABMW se caractérise par une conception avec deux actionneurs électromécaniques qui automatisent l'embrayage et le changement de vitesse de la transmission à six rapports. Deux modes existent et sont sélectionnables depuis un simple bouton sur le commodo gauche : le mode "M" (Manuel), où les changements de vitesse peuvent toujours être effectués au pied, ce qui permet au pilote de décider quand changer de rapport, et le mode "D" (Drive), qui correspond à un changement entièrement automatisé des rapports. Les différents passages de vitesse sont automatiquement sélectionnés par l'unité de contrôle du moteur avec une interruption en douceur de la propulsion.





DAB Motors et Peugeot dévoilent leur première moto électrique

Après un an de développement intensif, le petit constructeur français DAB Motors et Peugeot Motocycles ont dévoilé leur première moto électrique : la 1α (Alpha). 400 exemplaires de cette moto électrique sortiront ainsi des lignes de production de l’usine historique Peugeot de Mandeure, dans le Doubs. Un deux-roues qui repose sur moteur électrique délivrant jusqu’à 25,5 kW (34,6 chevaux) en crête (couple de 395 Nm à la roue et vitesse maxi de 130 km/h), et une batterie offrant jusqu'à 150 km d'autonomie rechargéable de 0 à 100% en seulement 3 heures. Garantie deux ans et commercialisée à partir de 14 900 €, la DAB 1α est déjà disponible en commande.

L'essai de la semaine : la Yamaha XSR900 GP

Avec son look de moto de course des années 80, la Yamaha XSR900 GP titille la fibre nostalgique de nombreux motards. Habillée comme une machine de Grand Prix, la sportive rétro repose sur une mécanique qui, elle, est bien moderne : le moteur CP3 de 119 chevaux. Pour découvrir la Yamaha XSR900 GP plus en détail, direction le Portugal, et le tracé de Portimao.